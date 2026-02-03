$42.970.16
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
18:25 • 3842 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
16:50 • 9892 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росія
Ексклюзив
16:41 • 11355 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33 • 10232 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 18675 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 26471 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 16100 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - Мінфін
3 лютого, 09:22 • 23919 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16 • 34083 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
Майлі Сайрус проігнорувала перемогу Леді Гаги на Grammy-2026: що сталося

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Майлі Сайрус не аплодувала Леді Газі під час вручення нагороди Grammy-2026. Фанати пов'язують це з конфліктом Сайрус із продюсером Ендрю Воттом.

Майлі Сайрус проігнорувала перемогу Леді Гаги на Grammy-2026: що сталося

Останні дні інформаційний простір розривають обговорення показової поведінки Майлі Сайрус під час церемонії вручення премії Grammy-2026 по відношенню до Леді Гаги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Page Six.  

Отож, як повідомляє видання, коли Леді Гага отримала нагороду за найкращий вокальний альбом року ("Mayhem"), Майлі Сайрус залишилася сидіти та не долучилася до оплесків.

Цей момент не залишився непоміченим: глядачі одразу почали будувати версії, що саме стоїть за стриманою реакцією артистки. Частина фанів припустила, що йдеться не про особисте ставлення до Гаги, а про давній конфлікт Майлі з продюсером Ендрю Воттом, який працював над нагородженим альбомом.

Бейонсе й Майлі Сайрус влаштували сюрприз на концерті в Парижі, заспівавши дуетом20.06.25, 16:03 • 2890 переглядiв

Вотт раніше співпрацював із Сайрус над платівкою "Plastic Hearts". Саме після цього, за чутками, між ними виникли напружені стосунки. Хоча жодна зі сторін публічно не підтверджувала конфлікт, прихильники переконані: реакція Майлі була адресована не переможниці, а її команді.

Варто зазначити, що у минулому продюсер неодноразово висловлював захоплення професіоналізмом Сайрус, називаючи її артисткою з чітким баченням власної музики. Втім, нинішній епізод знову підігрів інтерес до їхніх взаємин.

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією25.05.25, 13:11 • 194592 перегляди

Як повідомляє джерело, офіційних коментарів від представників Майлі Сайрус чи Леді Гаги наразі немає, тож ситуація залишається предметом обговорень і фанатських теорій.

Станіслав Кармазін

КультураНовини Світу
Музикант
Леді Гага