Майлі Сайрус проігнорувала перемогу Леді Гаги на Grammy-2026: що сталося

Останні дні інформаційний простір розривають обговорення показової поведінки Майлі Сайрус під час церемонії вручення премії Grammy-2026 по відношенню до Леді Гаги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Page Six.

Отож, як повідомляє видання, коли Леді Гага отримала нагороду за найкращий вокальний альбом року ("Mayhem"), Майлі Сайрус залишилася сидіти та не долучилася до оплесків.

Цей момент не залишився непоміченим: глядачі одразу почали будувати версії, що саме стоїть за стриманою реакцією артистки. Частина фанів припустила, що йдеться не про особисте ставлення до Гаги, а про давній конфлікт Майлі з продюсером Ендрю Воттом, який працював над нагородженим альбомом.

Вотт раніше співпрацював із Сайрус над платівкою "Plastic Hearts". Саме після цього, за чутками, між ними виникли напружені стосунки. Хоча жодна зі сторін публічно не підтверджувала конфлікт, прихильники переконані: реакція Майлі була адресована не переможниці, а її команді.

Варто зазначити, що у минулому продюсер неодноразово висловлював захоплення професіоналізмом Сайрус, називаючи її артисткою з чітким баченням власної музики. Втім, нинішній епізод знову підігрів інтерес до їхніх взаємин.

Як повідомляє джерело, офіційних коментарів від представників Майлі Сайрус чи Леді Гаги наразі немає, тож ситуація залишається предметом обговорень і фанатських теорій.