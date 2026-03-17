Підлітки подали до суду на компанію Маска через порнографічні зображення, створені Grok

Троє молодих жінок подали позов до федерального суду Каліфорнії проти компанії xAI Ілона Маска. Вони звинувачують розробника чат-бота Grok у сприянні створенню сексуалізованих зображень із їхньою участю без згоди. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За даними позову, користувачі Grok змінювали фотографії та відео позивачок, щоб створювати відверті або оголені зображення. Дві з постраждалих є неповнолітніми, а всі троє приховують свої імена для захисту приватності.

Контент поширювали у чатах

Згідно зі скаргою, подібні матеріали поширювалися на серверах Discord і могли включати зображення щонайменше 18 інших неповнолітніх. Одна з позивачок дізнався про підроблені зображення після анонімного повідомлення в Instagram.

Єврокомісія розслідує поширення незаконного контенту через чат-бот Grok Ілона Маска

Адвокати заявляють, що функції Grok, які дозволяли створювати подібний контент, були запущені для збільшення популярності чат-бота та платформи X.

Вимоги позивачів

Позивачі вимагають компенсації збитків та судової заборони на створення подібних зображень за допомогою Grok. У позові зазначається, що поширення таких матеріалів завдало серйозної шкоди їхній приватності, гідності та безпеці.

Раніше регулятори у Великій Британії, ЄС та США вже розпочали розслідування щодо можливості створення сексуалізованих зображень реальних людей за допомогою Grok.

Регулятор ЄС розпочав розслідування щодо чат-бота X Маска через сексуалізовані ШІ-зображення