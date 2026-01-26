Єврокомісія розслідує поширення незаконного контенту через чат-бот Grok Ілона Маска

$43.140.03
Ексклюзив
12:45 • 2466 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв'язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 7172 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 14288 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 14442 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 30466 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 17742 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 31603 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 22049 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 27230 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 36936 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
11:38 • 14288 перегляди
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
10:01 • 30466 перегляди
Ексклюзив
10:01 • 30466 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?
09:53 • 20538 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
08:52 • 31602 перегляди
Ексклюзив
08:52 • 31602 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 15:12 • 109907 перегляди
Єврокомісія розслідує поширення незаконного контенту через чат-бот Grok Ілона Маска

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Європейський Союз розпочав офіційне розслідування щодо чат-бота Grok через підозри у створенні маніпулятивних сексуалізованих зображень. Регулятори перевірять дотримання компанією Закону про цифрові послуги.

Єврокомісія розслідує поширення незаконного контенту через чат-бот Grok Ілона Маска

Європейський Союз розпочав офіційне розслідування щодо діяльності штучного інтелекту Grok у соцмережі X через підозри у створенні та поширенні маніпулятивних сексуалізованих зображень. Регулятори перевірять, чи дотрималася компанія Закону про цифрові послуги (DSA) у питанні оцінки та пом’якшення ризиків, пов’язаних із генерацією шкідливого контенту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Приводом для розслідування стала поява в мережі створених штучним інтелектом зображень жінок та неповнолітніх відвертого характеру, що викликало стурбованість світових регуляторів. В межах Закону про цифрові послуги великі технологічні платформи зобов’язані блокувати незаконний контент, інакше їм загрожує штраф у розмірі до 6% від світового річного обороту.

Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17.01.26, 05:45 • 37511 переглядiв

Неконсенсуальні сексуальні діпфейки жінок та дітей є насильницькою, неприйнятною формою приниження

– заявила голова ЄС з питань технологій Хенна Вірккунен.

Вона наголосила, що виконавчий орган Євросоюзу ретельно перевірить, наскільки ефективно платформа X протидіє поширенню подібних матеріалів у блоці з 27 країн.

Заходи безпеки від xAI та позиція компанії

У відповідь на звинувачення представники X посилаються на заяву від 14 січня, де стверджується, що розробник xAI запровадив обмеження на редагування зображень. Компанія запевняє, що заблокувала можливість створення порнографічного контенту на основі місцезнаходження користувачів у тих юрисдикціях, де це прямо заборонено законом.

Маск вимагає від OpenAI та Microsoft до 134 мільярдів доларів компенсації17.01.26, 08:59 • 18628 переглядiв

Попри ці кроки, Єврокомісія має намір з’ясувати, чи є ці заходи достатніми та як саме визначаються країни, де діють обмеження. Розслідування стане важливим прецедентом у регулюванні діяльності генеративного штучного інтелекту на території Європи та контролі за безпекою цифрового простору.

X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15.01.26, 09:20 • 39707 переглядiв

Степан Гафтко

Політика Новини Світу Технології
Санкції
Соціальна мережа
Європейська комісія
Reuters
Європейський Союз
Ілон Маск