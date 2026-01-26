Єврокомісія розслідує поширення незаконного контенту через чат-бот Grok Ілона Маска

Європейський Союз розпочав офіційне розслідування щодо діяльності штучного інтелекту Grok у соцмережі X через підозри у створенні та поширенні маніпулятивних сексуалізованих зображень. Регулятори перевірять, чи дотрималася компанія Закону про цифрові послуги (DSA) у питанні оцінки та пом’якшення ризиків, пов’язаних із генерацією шкідливого контенту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Приводом для розслідування стала поява в мережі створених штучним інтелектом зображень жінок та неповнолітніх відвертого характеру, що викликало стурбованість світових регуляторів. В межах Закону про цифрові послуги великі технологічні платформи зобов’язані блокувати незаконний контент, інакше їм загрожує штраф у розмірі до 6% від світового річного обороту.

Неконсенсуальні сексуальні діпфейки жінок та дітей є насильницькою, неприйнятною формою приниження – заявила голова ЄС з питань технологій Хенна Вірккунен.

Вона наголосила, що виконавчий орган Євросоюзу ретельно перевірить, наскільки ефективно платформа X протидіє поширенню подібних матеріалів у блоці з 27 країн.

Заходи безпеки від xAI та позиція компанії

У відповідь на звинувачення представники X посилаються на заяву від 14 січня, де стверджується, що розробник xAI запровадив обмеження на редагування зображень. Компанія запевняє, що заблокувала можливість створення порнографічного контенту на основі місцезнаходження користувачів у тих юрисдикціях, де це прямо заборонено законом.

Попри ці кроки, Єврокомісія має намір з’ясувати, чи є ці заходи достатніми та як саме визначаються країни, де діють обмеження. Розслідування стане важливим прецедентом у регулюванні діяльності генеративного штучного інтелекту на території Європи та контролі за безпекою цифрового простору.

