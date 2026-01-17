Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok

27–річна Ешлі Сент–Клер, письменниця та мати однієї з дітей мільярдера Ілона Маска, подала судовий позов проти його компанії штучного інтелекту xAI. Жінка стверджує, що чат-бот Grok дозволяв користувачам створювати сексуально експлуататорські діпфейки з її обличчям, що завдало їй тяжких емоційних страждань. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

У позові, поданому в Нью–Йорку, Сент–Клер описує шокуючі приклади згенерованих зображень. Зокрема, йдеться про її дитяче фото (у віці 14 років), яке нейромережа змінила, "одягнувши" дівчинку в бікіні. Також згадуються дорослі діпфейки в сексуалізованих позах та зображення в бікіні зі свастиками, що є особливо образливим, оскільки позивачка має єврейське походження.

Я страждала і продовжую страждати від серйозного болю та психічних розладів внаслідок ролі xAI у створенні та розповсюдженні цих цифрових змінених зображень мене. Я принижена і відчуваю, що цей кошмар ніколи не припиниться, поки Грок продовжуватиме створювати ці мої зображення – заявила Ешлі Сент–Клер у документі, доданому до справи.

Звинувачення у помсті з боку платформи X

Сент–Клер повідомила, що неодноразово зверталася до соцмережі X із проханням видалити контент, проте спочатку отримала відповідь, що зображення не порушують політику платформи.

Пізніше, за її словами, компанія вдалася до "помсти": акаунт Сент–Клер із мільйоном підписників позбавили преміум–підписки та позначки верифікації, що заблокувало можливість монетизації. При цьому принизливі підробки продовжували поширюватися.

Реакція xAI та обмеження Grok

На тлі глобального скандалу щодо створення сексуалізованих зображень жінок та дітей, платформа X оголосила про введення обмежень. Тепер Grok нібито не може редагувати фотографії реальних людей, зображуючи їх у відвертому одязі. Проте для Сент–Клер, яка заявляє, що живе в постійному страху через дії користувачів нейромережі, ці заходи є запізнілими. Представники xAI наразі утримуються від офіційних коментарів щодо судового позову.

