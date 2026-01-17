Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok

$43.180.08
50.320.20
ukenru
00:18 • 2480 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 11762 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 16419 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 20997 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 19587 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 36326 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 32134 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 27973 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25868 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25197 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Графіки відключень електроенергії
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 20997 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 15614 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 48313 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 79614 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 98133 перегляди
УНН Lite
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok03:45 • 34 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto00:47 • 1242 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 6082 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 20618 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 25458 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Ешлі Сент-Клер, мати однієї з дітей Ілона Маска, подала позов проти xAI через діпфейки, створені чат-ботом Grok. Вона стверджує, що нейромережа генерувала сексуально експлуататорські зображення з її обличчям.

Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok

27–річна Ешлі Сент–Клер, письменниця та мати однієї з дітей мільярдера Ілона Маска, подала судовий позов проти його компанії штучного інтелекту xAI. Жінка стверджує, що чат-бот Grok дозволяв користувачам створювати сексуально експлуататорські діпфейки з її обличчям, що завдало їй тяжких емоційних страждань. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

У позові, поданому в Нью–Йорку, Сент–Клер описує шокуючі приклади згенерованих зображень. Зокрема, йдеться про її дитяче фото (у віці 14 років), яке нейромережа змінила, "одягнувши" дівчинку в бікіні. Також згадуються дорослі діпфейки в сексуалізованих позах та зображення в бікіні зі свастиками, що є особливо образливим, оскільки позивачка має єврейське походження.

Ілон Маск назвав уряд Великої Британії "фашистським" через загрозу блокування X11.01.26, 00:47 • 10891 перегляд

Я страждала і продовжую страждати від серйозного болю та психічних розладів внаслідок ролі xAI у створенні та розповсюдженні цих цифрових змінених зображень мене. Я принижена і відчуваю, що цей кошмар ніколи не припиниться, поки Грок продовжуватиме створювати ці мої зображення

– заявила Ешлі Сент–Клер у документі, доданому до справи.

Звинувачення у помсті з боку платформи X

Сент–Клер повідомила, що неодноразово зверталася до соцмережі X із проханням видалити контент, проте спочатку отримала відповідь, що зображення не порушують політику платформи.

X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15.01.26, 09:20 • 37026 переглядiв

Пізніше, за її словами, компанія вдалася до "помсти": акаунт Сент–Клер із мільйоном підписників позбавили преміум–підписки та позначки верифікації, що заблокувало можливість монетизації. При цьому принизливі підробки продовжували поширюватися.

Реакція xAI та обмеження Grok

На тлі глобального скандалу щодо створення сексуалізованих зображень жінок та дітей, платформа X оголосила про введення обмежень. Тепер Grok нібито не може редагувати фотографії реальних людей, зображуючи їх у відвертому одязі. Проте для Сент–Клер, яка заявляє, що живе в постійному страху через дії користувачів нейромережі, ці заходи є запізнілими. Представники xAI наразі утримуються від офіційних коментарів щодо судового позову. 

Grok вимкнув можливість генерувати зображення для більшості користувачів соцмережі Х09.01.26, 21:14 • 6643 перегляди

Степан Гафтко

Новини СвітуУНН Lite
Техніка
Соціальна мережа
Ілон Маск
Нью-Йорк