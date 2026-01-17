Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok

27-летняя Эшли Сент-Клер, писательница и мать одного из детей миллиардера Илона Маска, подала судебный иск против его компании искусственного интеллекта xAI. Женщина утверждает, что чат-бот Grok позволял пользователям создавать сексуально эксплуататорские дипфейки с ее лицом, что причинило ей тяжелые эмоциональные страдания. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В иске, поданном в Нью-Йорке, Сент-Клер описывает шокирующие примеры сгенерированных изображений. В частности, речь идет о ее детском фото (в возрасте 14 лет), которое нейросеть изменила, "одев" девочку в бикини. Также упоминаются взрослые дипфейки в сексуализированных позах и изображения в бикини со свастиками, что особенно оскорбительно, поскольку истица имеет еврейское происхождение.

Илон Маск назвал правительство Великобритании «фашистским» из-за угрозы блокировки X

Я страдала и продолжаю страдать от серьезной боли и психических расстройств в результате роли xAI в создании и распространении этих цифровых измененных изображений меня. Я унижена и чувствую, что этот кошмар никогда не прекратится, пока Грок будет продолжать создавать эти мои изображения – заявила Эшли Сент-Клер в документе, приложенном к делу.

Обвинения в мести со стороны платформы X

Сент-Клер сообщила, что неоднократно обращалась в соцсеть X с просьбой удалить контент, однако сначала получила ответ, что изображения не нарушают политику платформы.

X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей

Позже, по ее словам, компания прибегла к "мести": аккаунт Сент-Клер с миллионом подписчиков лишили премиум-подписки и отметки верификации, что заблокировало возможность монетизации. При этом унизительные подделки продолжали распространяться.

Реакция xAI и ограничения Grok

На фоне глобального скандала по созданию сексуализированных изображений женщин и детей, платформа X объявила о введении ограничений. Теперь Grok якобы не может редактировать фотографии реальных людей, изображая их в откровенной одежде. Однако для Сент-Клер, которая заявляет, что живет в постоянном страхе из-за действий пользователей нейросети, эти меры являются запоздалыми. Представители xAI пока воздерживаются от официальных комментариев относительно судебного иска.

Grok отключил возможность генерировать изображения для большинства пользователей соцсети X