Grok отключил возможность генерировать изображения для большинства пользователей соцсети X

ИИ-чатбот Grok отменил функцию создания изображений для подавляющего большинства пользователей соцсети Х после широкого возмущения по поводу его использования для создания изображений сексуального и насильственного характера. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что этот шаг был предпринят после того, как владельцу соцсети Илону Маску угрожали штрафами, регуляторными мерами и сообщениями о возможном запрете X в Великобритании.

Ранее пользователи Х использовали ИИ-чатбот для создания изображений женщин с целью их обнажения. Сейчас эта функция отключена, за исключением платных подписчиков.

В сообщении в соцсети X аккаунт Grok отметил: "Генерация и редактирование изображений в настоящее время доступны только платным пользователям".

Это означает, что подавляющее большинство пользователей платформы не может создавать изображения с помощью Grok. Зато у платных подписчиков X сохраняются полные данные и информация о кредитных картах, что позволяет их идентифицировать в случае злоупотребления этой функцией.

Однако существует также отдельное приложение Grok Imagine, в котором, по сообщениям неплатных пользователей, все еще можно создавать сексуализированные изображения женщин и детей. Исследование Guardian выявило, что его использовали для создания порнографических или насильственных видео с женщинами без их согласия.

После обновления функции создания изображений Grok в конце декабря за последние две недели были созданы тысячи сексуализированных изображений женщин без их согласия. Маск неоднократно получал публичные призывы удалить или ограничить эту функцию, но до сих пор социальная сеть не предпринимала никаких мер.

Исследование AI Forensics, парижской некоммерческой организации, выявило около 800 изображений и видео, созданных с помощью приложения Grok Imagine, содержащих порнографический и сексуально насильственный контент.

