Илон Маск назвал правительство Великобритании «фашистским» из-за угрозы блокировки X

Владелец платформы X Илон Маск обвинил британские власти в «фашизме» и желании подавить свободу слова. Конфликт обострился после того, как правительство Великобритании предупредило о возможном блокировании соцсети из-за массового распространения сексуализированных изображений женщин и детей, созданных с помощью встроенного ИИ-инструмента Grok. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Поводом для резкого заявления Маска стала публикация диаграммы, которая якобы демонстрирует, что Великобритания лидирует в мире по количеству арестов за комментарии в социальных сетях.

Почему правительство Великобритании такое фашистское? - написал миллиардер в субботу, 10 января.

В других сообщениях он назвал страну «тюремным островом» и заявил, что британские министры ищут любой повод для введения цензуры.

Расследование и «преступный» контент в даркнете

Накануне британский регулятор Internet Watch Foundation (IWF) сообщил об обнаружении в даркнете реалистичных изображений обнаженных детей в возрасте от 11 до 13 лет, которые, вероятно, были созданы с помощью Grok. Эксперты отмечают, что такие материалы имеют признаки преступления и подпадают под действие законов о борьбе с насилием над детьми.

Премьер-министр Кир Стармер назвал ситуацию «отвратительной» и потребовал от X немедленно усилить меры безопасности. Министр технологий Лиз Кендалл подчеркнула, что согласно Закону об онлайн-безопасности, регулятор Ofcom имеет полномочия не только налагать миллиардные штрафы, но и через суд полностью блокировать доступ к платформе на территории страны.

