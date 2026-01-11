Илон Маск назвал правительство Великобритании «фашистским» из-за угрозы блокировки X

$42.990.00
10 января, 11:45 • 13619 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 25995 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 26129 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 24133 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 23913 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 30687 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 53746 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 38721 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 38076 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 30855 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Популярные новости
Протесты в Иране: 100 человек арестованы в провинции Тегеран10 января, 12:57 • 6656 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 12403 просмотра
Южная Корея отрицает нарушение воздушного пространства КНДР дронами10 января, 13:41 • 5670 просмотра
Трамп заявил, что примет от Мачадо Нобелевскую премию мира: в Комитете отреагировали10 января, 14:17 • 10931 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 6758 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 35075 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 82538 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 109200 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 80688 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:48 • 101773 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 6840 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 12449 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 69211 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 70754 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 91448 просмотра
Truth Social

Илон Маск назвал правительство Великобритании «фашистским» из-за угрозы блокировки X

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Илон Маск обвинил британские власти в «фашизме» и желании подавить свободу слова. Конфликт обострился из-за возможной блокировки X из-за распространения сексуализированных изображений, созданных ИИ-инструментом Grok.

Илон Маск назвал правительство Великобритании «фашистским» из-за угрозы блокировки X
Фото: Bloomberg

Владелец платформы X Илон Маск обвинил британские власти в «фашизме» и желании подавить свободу слова. Конфликт обострился после того, как правительство Великобритании предупредило о возможном блокировании соцсети из-за массового распространения сексуализированных изображений женщин и детей, созданных с помощью встроенного ИИ-инструмента Grok. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Поводом для резкого заявления Маска стала публикация диаграммы, которая якобы демонстрирует, что Великобритания лидирует в мире по количеству арестов за комментарии в социальных сетях.

Илон Маск анонсировал открытие исходного кода алгоритма X в течение недели10.01.26, 23:08 • 1064 просмотра

Почему правительство Великобритании такое фашистское?

- написал миллиардер в субботу, 10 января.

В других сообщениях он назвал страну «тюремным островом» и заявил, что британские министры ищут любой повод для введения цензуры.

Расследование и «преступный» контент в даркнете

Накануне британский регулятор Internet Watch Foundation (IWF) сообщил об обнаружении в даркнете реалистичных изображений обнаженных детей в возрасте от 11 до 13 лет, которые, вероятно, были созданы с помощью Grok. Эксперты отмечают, что такие материалы имеют признаки преступления и подпадают под действие законов о борьбе с насилием над детьми.

Премьер-министр Кир Стармер назвал ситуацию «отвратительной» и потребовал от X немедленно усилить меры безопасности. Министр технологий Лиз Кендалл подчеркнула, что согласно Закону об онлайн-безопасности, регулятор Ofcom имеет полномочия не только налагать миллиардные штрафы, но и через суд полностью блокировать доступ к платформе на территории страны. 

Еврокомиссия и Великобритания требуют от X объяснений из-за сексуализированных изображений, созданных ИИ Grok05.01.26, 23:59 • 4494 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Кир Стармер
Bloomberg L.P.
Великобритания