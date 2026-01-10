Илон Маск анонсировал открытие исходного кода алгоритма X в течение недели
Киев • УНН
Владелец платформы X Илон Маск заявил, что в течение недели компания откроет для общественности свой новый алгоритм. Это будет происходить каждые 4 недели с заметками разработчиков.
Владелец платформы X Илон Маск заявил в субботу, что через семь дней компания откроет для общественности свой новый алгоритм. Обнародованию подлежит код, который определяет систему рекомендаций публикаций и рекламы для пользователей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Это будет повторяться каждые 4 недели с исчерпывающими заметками разработчиков, чтобы помочь вам понять, что изменилось
Переход к искусственному интеллекту и Grok
Маск объяснил, что улучшение качества ленты пользователей связано не с ручными изменениями настроек сотрудниками, а с использованием инструментов искусственного интеллекта.
Компания работает над тем, чтобы ИИ-чат-бот Grok оценивал более 100 миллионов ежедневных сообщений, предлагая пользователям наиболее релевантный контент.
В той мере, в какой люди видят улучшения в своей ленте, это связано не с действиями конкретных лиц, изменяющих эвристику, а скорее с растущим использованием Grok и других инструментов искусственного интеллекта
Конфликты с регуляторами и обвинения
Решение об открытии кода появилось на фоне растущего давления со стороны мировых регуляторов. В частности, Великобритания и Индонезия выразили острую критику из-за создания системой Grok сексуализированных изображений. Министр технологий Великобритании Лиз Кендалл предупредила, что правительство может "заблокировать доступ к услугам в Великобритании, если они откажутся соблюдать законодательство".
Европейские регуляторы также обвиняют платформу в недостаточной модерации и распространении дезинформации. Ранее Франция требовала предоставить алгоритм для расследования возможных манипуляций, однако тогда X назвала этот запрос "политически мотивированным". Нынешний шаг к открытости может быть попыткой Маска доказать прозрачность работы платформы.
