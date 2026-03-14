Словацкий министр заявил об угрозе убийства Роберта Фицо в Украине

Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 23496 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 46148 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 10:42 • 29643 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 47257 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 15:30 • 72125 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 96950 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 46906 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 29305 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 21946 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 24367 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Популярные новости
Индекс недвижимости Дубая обвалился на 30% на фоне войны - что происходит с рынком13 марта, 15:41 • 20837 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto13 марта, 16:17 • 18204 просмотра
В "Слуге народа" заявили, что около 40 народных депутатов хотят досрочно сложить мандаты13 марта, 16:39 • 10938 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 5726 просмотра
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo20:08 • 9106 просмотра
публикации
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo20:08 • 9254 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto13 марта, 16:17 • 18284 просмотра
Индекс недвижимости Дубая обвалился на 30% на фоне войны - что происходит с рынком13 марта, 15:41 • 20911 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 23496 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 46148 просмотра
Словацкий министр заявил об угрозе убийства Роберта Фицо в Украине

Киев • УНН

 • 1090 просмотра

Ричард Такач посоветовал премьеру Словакии не посещать Киев из-за риска покушения. Угрозы связывают с заявлениями Зеленского относительно Виктора Орбана.

Существует большая вероятность того, что в Украине есть люди, способные застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом заявил министр сельского хозяйства этой страны Ричард Такач, сообщает УНН со ссылкой на словацкое издание Dennik.

СМИ указывает, что чиновник заявил об этом в связи с "угрозами" Президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который блокирует кредит ЕС Украине.

Такач добавил, что советует премьер-министру не ездить в Киев и вообще не ступать ногой на украинскую территорию

На днях Зеленский выразил надежду, что Орбан сможет отремонтировать трубопровод "Дружба" за полтора месяца, "в противном случае дадим адрес этого лица нашим вооруженным силам, ребятам нашим, пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке".

Также Орбан заявил, что украинцы якобы угрожают его семье, в частности детям и внукам.

Фицо угрожает заблокировать кредит ЕС для Украины и едет в Брюссель из-за остановки нефтепровода "Дружба"08.03.26, 17:18 • 5349 просмотров

