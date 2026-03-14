Словацкий министр заявил об угрозе убийства Роберта Фицо в Украине

Существует большая вероятность того, что в Украине есть люди, способные застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом заявил министр сельского хозяйства этой страны Ричард Такач, сообщает УНН со ссылкой на словацкое издание Dennik.

СМИ указывает, что чиновник заявил об этом в связи с "угрозами" Президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который блокирует кредит ЕС Украине.

Такач добавил, что советует премьер-министру не ездить в Киев и вообще не ступать ногой на украинскую территорию - говорится в статье.

На днях Зеленский выразил надежду, что Орбан сможет отремонтировать трубопровод "Дружба" за полтора месяца, "в противном случае дадим адрес этого лица нашим вооруженным силам, ребятам нашим, пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке".

Также Орбан заявил, что украинцы якобы угрожают его семье, в частности детям и внукам.

