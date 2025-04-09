Ван И (политик)

Российский диктатор встретился с Ван И и пообещал подготовить насыщенную программу к приезду китайского лидера в мае. Они сотрудничают на многих международных площадках.
Министры иностранных дел Японии, Китая и Южной Кореи обсудят укрепление связей и решение общих проблем в отношениях стран. Перед началом встречи Китай призвал к взаимному доверию.
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о готовности содействовать мирному разрешению войны в Украине. В то же время Пекин не планирует ограничивать экономическое сотрудничество с Россией и готов противостоять давлению США.
Министр Сибига заявил о заинтересованности Китая в справедливом завершении войны из-за важности европейского рынка. Во время встречи с Ван И обсудили торговое сотрудничество и роль Китая в восстановлении мореплавания в Черном море.
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о поддержке "недавнего консенсуса" между США и Россией по прекращению войны в Украине. Китай готов сыграть "конструктивную роль" в мирных переговорах.
МИД рф и Китая по-разному осветили встречу министров лаврова и Ван И на саммите G20. россия пытается показать большую поддержку своей позиции со стороны Китая, чем есть на самом деле.
Китай избегает активного участия в урегулировании войны в Украине, сосредотачиваясь на экономических интересах. Пекин не хочет рисковать отношениями с россией и стремится избежать торговой войны с США.
На саммите G20 Китай поддержал предложение Трампа вести переговоры с агрессором по войне в Украине без участия Киева. Союзники США выступили против такого формата и консолидировались вокруг Зеленского.
Глава МИД Китая Ван И заявил в Совбезе ООН о поддержке мирных переговоров по Украине. Пекин продолжит следовать четырем принципам, ранее озвученным Си Цзиньпином.
Президент Украины заявил о готовности привлечь Китай к мирным переговорам при определенных условиях. Среди них - готовность взять ответственность за гарантии безопасности, остановки Путина и инвестирования в восстановление Украины.
Президент Украины отметил важность привлечения Китая к переговорам по завершению войны. Встреча главы МИД Китая с украинскими представителями может привести к дальнейшему диалогу на высшем уровне.
Министр иностранных дел Китая и советник президента Бразилии заявили о готовности продолжать усилия для политического урегулирования войны в Украине. Стороны положительно оценили работу группы "Друзья мира" и поддерживают мирные инициативы.
Во время переговоров в Мюнхене министр иностранных дел Украины пригласил китайского коллегу Ван И в Киев. Стороны обсудили вопросы мира и гарантий безопасности для Украины.
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о необходимости участия всех заинтересованных сторон в мирных переговорах по прекращению войны в Украине. Китай поддерживает любые мирные инициативы и подчеркивает особую роль Европы в урегулировании конфликта.
Си Цзиньпин направит представителя на инаугурацию Трампа вместо личного присутствия. Китайский посланник проведет переговоры с командой новоизбранного президента США для снижения напряжения между странами.
Глава МИД Германии во время визита в Пекин предостерегла Китай от военной поддержки России. Бербок назвала возможное снабжение боевых дронов "новой эскалацией" и предупредила о серьезных последствиях для отношений.
Лавров и Ван И встретились на полях G20 в Рио-де-Жанейро для обсуждения двусторонних отношений и войны в Украине. Китай заявил о готовности укреплять стратегическую координацию с Россией.
Глава ОП Андрей Ермак провел успешные переговоры с главой МИД Китая Ван И в Нью-Йорке. По словам Ермака, есть реальная перспектива участия Китая во втором Саммите мира.
Министр иностранных дел Великобритании во время визита в Пекин призвал Китай расследовать обвинения в поставках оружия россии. Он предупредил, что это может повредить отношениям Китая с Европой.
Китай считает, что неспособность прекратить огонь в Газе вызвала новые беспорядки на Ближнем Востоке. КНР призывает к быстрому прекращению огня и выступает против нарушения суверенитета Ливана.
Министр иностранных дел Китая Ван И призвал не расширять поле боя в войне россии против Украины. Он заявил о намерении Китая играть конструктивную роль и предостерег от "подливания масла в огонь".
Госсекретарь США обвинил Китай в поддержке российской оборонной промышленности. Блинкен заявил, что это противоречит заявлениям Пекина о стремлении к миру в Украине.
Венгрия присоединится к инициативе «Друзья мира» вместе с 14 другими странами. Группа, возглавляемая Китаем и Бразилией, имеет целью способствовать мирному урегулированию конфликта в Украине через переговоры.
Андрей Сибига встретился с Ахмедом Аттафом на 79-й сессии ГА ООН. Обсудили Формулу мира, присоединение Алжира к коммюнике Саммита мира и активизацию двустороннего диалога.
Китай, Пакистан и другие страны «Глобального Юга» формируют группу «Друзья мира» для урегулирования кризиса в Украине. Это открытая платформа для инклюзивного диалога, которая стремится играть конструктивную роль в разрешении конфликта.
Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с министром иностранных дел Китая Ван И в Нью-Йорке 27 сентября. Встреча состоится в 13:30 по восточному времени на фоне растущей глобальной конкуренции между двумя странами.
Министр иностранных дел Украины провел встречу с китайским коллегой Ван И. Обсудили поддержку суверенитета Украины, развитие двусторонних отношений и торговли, а также имплементацию Формулы мира.
Высокий представитель ЕС призвал Китай способствовать мирному процессу в Украине и прекратить экспорт товаров двойного назначения в Россию. Жозеп Боррель попросил Китай использовать свое влияние на РФ для завершения войны.
Министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры с российским коллегой лавровым на саммите ASEAN. Это произошло на следующий день после встречи Вана И с украинским министром Кулебой в Китае.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба очертил два принципа участия в мирном процессе. Он отметил уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины во время встречи с китайским коллегой.