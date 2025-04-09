Ван И (политик)

Вчера с Кулебой, сегодня с лавровым: глава МИД Китая встретился с российским министром

Министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры с российским коллегой лавровым на саммите ASEAN. Это произошло на следующий день после встречи Вана И с украинским министром Кулебой в Китае.