Си Цзиньпин посетит США осенью после "результативной" встречи с Трампом - CNN

$43.960.0151.440.06
ukenru
17:43 • 688 просмотра
Адвокат Ермака внес за подзащитного 5 млн грн залога. В ВАКС говорят, что на счета уже поступило почти 60 млн
Эксклюзив
15:44 • 10057 просмотра
россия может ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, но не способна уничтожить украинские бункеры – эксперт
Эксклюзив
15:05 • 20269 просмотра
россия может снова использовать беларусь для атаки на Чернигов и Киев — насколько реальна угроза наступления
14:59 • 19275 просмотра
Трамп заявил, что говорил с Си о войне рф против Украины, и отреагировал на российский удар по Киеву
13:47 • 20077 просмотра
ОП и госдача Президента Украины - в ГУР узнали, по каким "центрам принятия решений" хочет бить рфPhoto
13:25 • 37008 просмотра
Мобилизуют ли в ВСУ людей с гипертонией и сердечными болезнями в 2026 году
Эксклюзив
15 мая, 09:04 • 27087 просмотра
Туристическая виза в США стала «юридическим экзаменом»: украинцев проверяют значительно жестче — юрист
15 мая, 07:48 • 33446 просмотра
Зеленский сообщил о первом этапе обмена "1000 на 1000" - дома 205 украинцев, большинство были в российском плену с 2022 годаPhoto
Эксклюзив
15 мая, 06:33 • 32559 просмотра
Почему возникает зависимость от назальных спреев и возможно ли от нее избавиться
14 мая, 21:19 • 36944 просмотра
Украинская певица LELÉKA с песней Ridnym стала финалисткой Евровидения-2026PhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1.3м/с
46%
743мм
Популярные новости
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 37050 просмотра
Ляшко ответил, консультировался ли Ермак по поводу его кандидатуры с астрологом15 мая, 09:29 • 26426 просмотра
Попытка БЭБ признать лизинг самолетов «роялти» может ударить по обороне Украины15 мая, 09:56 • 47255 просмотра
Почему защита врача Odrex сорвала исследование медицинских доказательств по делу о смерти Аднана Кивана?15 мая, 10:07 • 45141 просмотра
Домашние роды: всем ли подходят и нужен ли "план Б"Photo13:12 • 30488 просмотра
публикации
История пиццы: как простое блюдо стало кулинарным символом ИталииPhoto14:05 • 17633 просмотра
Мобилизуют ли в ВСУ людей с гипертонией и сердечными болезнями в 2026 году13:25 • 37008 просмотра
Домашние роды: всем ли подходят и нужен ли "план Б"Photo13:12 • 30540 просмотра
Почему защита врача Odrex сорвала исследование медицинских доказательств по делу о смерти Аднана Кивана?15 мая, 10:07 • 45201 просмотра
Попытка БЭБ признать лизинг самолетов «роялти» может ударить по обороне Украины15 мая, 09:56 • 47317 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Андрій Єрмак
Гитанас Науседа
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Село
Реклама
УНН Lite
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 37105 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 41322 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 14 мая14 мая, 03:00 • 65230 просмотра
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 88052 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 91753 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Ту-95

Си Цзиньпин посетит США осенью после "результативной" встречи с Трампом - CNN

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Ван И анонсировал визит Си Цзиньпина в США осенью по приглашению Трампа. Стороны договорились о развитии торговли и обсудили войну в Украине.

Си Цзиньпин посетит США осенью после "результативной" встречи с Трампом - CNN

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина имела "существенные результаты", а сам Си осенью посетит Соединенные Штаты по приглашению американского президента. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По словам Ван И, встреча стала "исторической" и дала конкретные результаты в нескольких направлениях, прежде всего в торгово-экономической сфере.

Это была важная встреча, в ходе которой два лидера провели углубленную коммуникацию и достигли существенных результатов

- заявил глава МИД Китая.

Пекин сообщил, что стороны договорились продолжить реализацию предыдущих договоренностей в сфере торговли и достигли "в целом сбалансированных и положительных результатов".

В частности, США и Китай обсудили доступ аграрной продукции на рынки, а также договорились расширять торговлю в рамках взаимного снижения тарифов. Кроме того, стороны согласовали создание торгового и инвестиционного советов.

Отдельно в ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг Ирана. По словам Ван И, Китай призвал США и Иран решать споры путем переговоров и выступил за скорейшее возобновление судоходства через Ормузский пролив после прекращения огня.

Также стороны затронули тему войны россии против Украины.

Китай и США готовы продолжать поддерживать коммуникацию и играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса

- отметил Ван И.

В то же время в кремле сообщили, что российский диктатор владимир путин готовит визит в Китай.

Трамп заявил, что говорил с Си о войне рф против Украины, и отреагировал на российский удар по Киеву15.05.26, 17:59 • 19287 просмотров

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Тарифы
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Ван И (политик)
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Иран