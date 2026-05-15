Си Цзиньпин посетит США осенью после "результативной" встречи с Трампом - CNN
Ван И анонсировал визит Си Цзиньпина в США осенью по приглашению Трампа. Стороны договорились о развитии торговли и обсудили войну в Украине.
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина имела "существенные результаты", а сам Си осенью посетит Соединенные Штаты по приглашению американского президента. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
По словам Ван И, встреча стала "исторической" и дала конкретные результаты в нескольких направлениях, прежде всего в торгово-экономической сфере.
Это была важная встреча, в ходе которой два лидера провели углубленную коммуникацию и достигли существенных результатов
Пекин сообщил, что стороны договорились продолжить реализацию предыдущих договоренностей в сфере торговли и достигли "в целом сбалансированных и положительных результатов".
В частности, США и Китай обсудили доступ аграрной продукции на рынки, а также договорились расширять торговлю в рамках взаимного снижения тарифов. Кроме того, стороны согласовали создание торгового и инвестиционного советов.
Отдельно в ходе переговоров обсуждалась ситуация вокруг Ирана. По словам Ван И, Китай призвал США и Иран решать споры путем переговоров и выступил за скорейшее возобновление судоходства через Ормузский пролив после прекращения огня.
Также стороны затронули тему войны россии против Украины.
Китай и США готовы продолжать поддерживать коммуникацию и играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса
В то же время в кремле сообщили, что российский диктатор владимир путин готовит визит в Китай.
