Украина готова к обмену пленными по принципу «всех на всех», это может стать хорошим прологом к окончанию войны — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к обмену военнопленными по принципу "всех на всех", и это может стать хорошим прологом к окончанию войны. Об этом Зеленский написал в открытом письме российскому диктатору владимиру путину, передает УНН.

Украина готова к обмену военнопленными по принципу "всех на всех", и это может стать хорошим прологом к окончанию войны. Нужно предпринять серьезные шаги для возвращения гражданских и детей, которые были вывезены в течение войны. Нужно определить, каким будет будущее для всех последующих поколений украинцев и россиян. Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора завершать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит