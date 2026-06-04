Украина готова к обмену пленными по принципу «всех на всех», это может стать хорошим прологом к окончанию войны — Зеленский
Киев • УНН
Зеленский предложил путину обмен всех на всех и возвращение детей. Президент призвал назначить дату встречи для обсуждения завершения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к обмену военнопленными по принципу "всех на всех", и это может стать хорошим прологом к окончанию войны. Об этом Зеленский написал в открытом письме российскому диктатору владимиру путину, передает УНН.
Украина готова к обмену военнопленными по принципу "всех на всех", и это может стать хорошим прологом к окончанию войны. Нужно предпринять серьезные шаги для возвращения гражданских и детей, которые были вывезены в течение войны. Нужно определить, каким будет будущее для всех последующих поколений украинцев и россиян. Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора завершать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору владимиру путину - предложил назначить встречу и определить дату.
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