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Украина готова к обмену пленными по принципу «всех на всех», это может стать хорошим прологом к окончанию войны — Зеленский

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Зеленский предложил путину обмен всех на всех и возвращение детей. Президент призвал назначить дату встречи для обсуждения завершения войны.

Украина готова к обмену пленными по принципу «всех на всех», это может стать хорошим прологом к окончанию войны — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к обмену военнопленными по принципу "всех на всех", и это может стать хорошим прологом к окончанию войны. Об этом Зеленский написал в открытом письме российскому диктатору владимиру путину, передает УНН

Украина готова к обмену военнопленными по принципу "всех на всех", и это может стать хорошим прологом к окончанию войны. Нужно предпринять серьезные шаги для возвращения гражданских и детей, которые были вывезены в течение войны. Нужно определить, каким будет будущее для всех последующих поколений украинцев и россиян. Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора завершать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто нас поддержит 

- написал Зеленский. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору владимиру путину - предложил назначить встречу и определить дату. 

В кремле увидели письмо Зеленского и пригласили в москву, путин еще не ознакомился04.06.26, 22:42 • 1028 просмотров

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина