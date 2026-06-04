В кремле увидели письмо Зеленского и пригласили в москву, путин еще не ознакомился
Киев • УНН
песков подтвердил получение письма Зеленского с предложением встречи. путин ознакомится с ним позже, а для переговоров его зовут в москву.
Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что кремль ознакомился с открытым письмом Президента Украины Владимира Зеленского к владимиру путину, передает УНН.
Да, мы видели. Он опубликовал его во время мероприятия у президента. Президент пока не имел возможности с ним ознакомиться
Он добавил, что сам уже ознакомился с письмом.
Я могу ответить, что об этом будет сообщено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана
Кроме того, он снова повторил, что если Зеленский хочет встретиться с путиным, то пусть приезжает в москву.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору владимиру путину — предложил назначить встречу и определить дату.
Украина официально передает открытое письмо Президента Украины Владимира Зеленского российскому диктатору владимиру путину через дипломатические каналы.
Открытое письмо Президента Украины Владимира Зеленского к российскому диктатору владимиру путину будет также направлено и партнерам.