Палата представителей готова одобрить программу помощи Украине, несмотря на возражения лидеров республиканцев
Киев • УНН
Палата представителей США готовит пакет помощи Украине. Документ предусматривает кредиты и новые санкции против ключевых секторов экономики рф.
Палата представителей находится на пути к принятию законопроекта, который предоставит помощь Украине и введет санкции против ключевых сегментов российской экономики, несмотря на противодействие лидеров республиканцев, предупреждающих, что законопроект подорвет переговоры, направленные на достижение более сильного результата, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Законопроект, автором которого является представитель Демократической партии Грегори Микс из Нью-Йорка, направлен на укрепление американской помощи Украине путем предоставления более 1 млрд долларов в виде помощи в сфере безопасности и восстановления. Еще 8 миллиардов долларов будет выделено на оборону Украины в виде кредитов.
Издание отмечает, что голосование в четверг может привести ко второму крупному внешнеполитическому разрыву Палаты представителей с Трампом на этой неделе. Это произойдет через день после того, как Палата представителей впервые одобрила резолюцию о военных полномочиях, направленную на прекращение военных действий США против Ирана.
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