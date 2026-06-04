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Сборная Украины по мини-футболу стала серебряным призером Евро-2026

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Украина проиграла Азербайджану в финале Евро-2026 со счетом 0:2. Соперник стал двукратным чемпионом, а украинцы завоевали первые медали в истории.

Сборная Украины по мини-футболу стала серебряным призером Евро-2026

Сборная Украины проиграла в финале Чемпионата Европы-2026 по мини-футболу сборной Азербайджана. Таким образом Азербайджан стал двукратным чемпионом Европы, а Украина завоевала серебряные медали, передает УНН

Детали 

На 7-й минуте Мирмехди Рзаев вывел сборную Азербайджана вперед после удара в дальний угол после стандарта - 1:0.

Под занавес поединка, когда Украина пошла вперед и выпустила полевого игрока вместо вратаря, Иса Атаев отправил мяч в пустые ворота - 2:0. 

Таким образом, сборная Азербайджана по мини-футболу стала двукратным чемпионом Европы. Ранее команда завоевала этот титул в 2022 году.

Украина в свою очередь завоевала первые медали в истории. 

Дополнение

Украина в 1/8 финала обыграла Португалию - 3:1. 

В 1/4 финала Украина обыграла Грузию - 4:0. 

В полуфинале Украина прошла Венгрию - 5:1. 

Павел Башинский

Спорт
Война в Украине
Азербайджан
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Украина
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