Сборная Украины по мини-футболу стала серебряным призером Евро-2026
Киев • УНН
Украина проиграла Азербайджану в финале Евро-2026 со счетом 0:2. Соперник стал двукратным чемпионом, а украинцы завоевали первые медали в истории.
Сборная Украины проиграла в финале Чемпионата Европы-2026 по мини-футболу сборной Азербайджана. Таким образом Азербайджан стал двукратным чемпионом Европы, а Украина завоевала серебряные медали, передает УНН.
Детали
На 7-й минуте Мирмехди Рзаев вывел сборную Азербайджана вперед после удара в дальний угол после стандарта - 1:0.
Под занавес поединка, когда Украина пошла вперед и выпустила полевого игрока вместо вратаря, Иса Атаев отправил мяч в пустые ворота - 2:0.
Таким образом, сборная Азербайджана по мини-футболу стала двукратным чемпионом Европы. Ранее команда завоевала этот титул в 2022 году.
Украина в свою очередь завоевала первые медали в истории.
Дополнение
Украина в 1/8 финала обыграла Португалию - 3:1.
В 1/4 финала Украина обыграла Грузию - 4:0.
В полуфинале Украина прошла Венгрию - 5:1.