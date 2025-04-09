Португалия

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28739 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 42731 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 48623 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 55124 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67375 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56652 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55863 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119650 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81782 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226248 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.2м/с
62%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87564 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20501 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17424 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16225 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17831 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87606 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119650 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226248 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403299 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395704 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10966 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16251 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

9 апреля, 15:16 • 17449 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20529 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75138 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Португалия

Новости по теме

Жилье в ЕС стремительно дорожает: цены на покупку выросли на 5%, аренда – более чем на 3%

С 2010 года наибольший рост цен на жилье произошел в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%).

Новости Мира • 9 апреля, 08:13 • 4570 просмотра

В США планируют 1200 акций протеста против Трампа и Маска - Reuters

5 апреля в США запланировано 1200 акций протеста против Трампа и Маска, которые пройдут во всех 50 штатах, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии. Организаторы ожидают самую большую волну протестов.

Новости Мира • 5 апреля, 13:22 • 16409 просмотра

В Киев прибыли делегации Европарламента и 17 стран ЕС

Представители парламентов 17 стран ЕС и депутаты Европарламента прибыли в Киев. Визит является символом поддержки, солидарности и доверия к Украине.

политика • 31 марта, 11:39 • 149486 просмотра

Винодельни Европы уже в кризисе, а 200% пошлин от Трампа еще не в силе - Bloomberg

Европейские виноделы столкнулись с проблемами из-за падения спроса и угрозы пошлин от Трампа. Прекращение поставок уже стоит компаниям 100 миллионов евро в неделю.

Экономика • 29 марта, 12:53 • 29481 просмотра

Саммит “Коалиции желающих” в Париже: о чем договорились лидеры стран

В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.

Война • 27 марта, 18:53 • 587948 просмотра

Португалия рассматривает возможность расширения помощи Украине в рамках ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Португалии заявил о намерении расширить поддержку Украины, координируясь с ЕС и НАТО. Страна готова увеличить помощь в различных направлениях, включая программу F-16.

политика • 14 марта, 11:56 • 11846 просмотра

Португалия отказалась от американских истребителей F-35

Министр обороны Португалии заявил об отказе от американских F-35 из-за непредсказуемости политики США в НАТО. Существуют опасения относительно ограничений на использование и обслуживание самолетов.

Новости Мира • 14 марта, 08:45 • 14865 просмотра

Португалия идет на третьи за почти три года выборы после скандальной отставки премьера

Президент Португалии объявил досрочные парламентские выборы на 18 мая после отставки премьер-министра Луиша Монтенегру. Социалистическая партия лидирует в опросах общественного мнения.

Новости Мира • 14 марта, 08:10 • 12648 просмотра

Столкновение кораблей в Северном море: пожар продолжает бушевать, поиски члена экипажа прекращены

Танкер армии США "Stena Immaculate" с авиационным топливом столкнулся с португальским контейнеровозом у берегов Британии. Один член экипажа пропал, пожар продолжается, три страны проводят спасательную операцию.

Новости Мира • 11 марта, 10:49 • 17915 просмотра

"Украинская книжная полка" в течение февраля открылась в 6 странах

В феврале 2025 года открыто девять украинских книжных полок в шести странах мира. Новые локации появились в Греции, Финляндии, Венгрии, Польше, Португалии и Марокко.

Общество • 7 марта, 12:31 • 37046 просмотра

Макрон встал на защиту Зеленского после спора с Трампом в Белом доме

После словесной перепалки между Трампом и Зеленским в Белом доме Макрон выступил с заявлением. Президент Франции призвал уважать тех, кто борется с начала конфликта.

политика • 28 февраля, 19:15 • 49839 просмотра

Макрон призвал Европу отказаться от "счастливой вассализации" перед США

Президент Франции призвал европейцев стать более сплоченными и сильными. Макрон подчеркнул необходимость глубоких изменений в технологической, промышленной и оборонной сферах.

Война • 28 февраля, 11:38 • 100115 просмотра

Украина в прошлом году получила 500 тыс. 155-мм снарядов по инициативе Чехии

Украина получила 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155-мм в рамках чешской инициативы. 18 стран выделили $1,8 млрд на закупку боеприпасов, а общий объем поставок достигнет 1,5 млн снарядов.

Война • 25 февраля, 19:32 • 34076 просмотра

Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

Брэди Корбет, режиссер «Бруталиста», рассказал, что не получил прибыли от своего успешного фильма. Для заработка он вынужден снимать рекламные ролики в Португалии.

Новости Мира • 18 февраля, 13:36 • 121980 просмотра

Штраф 1500 евро за купальник: новые правила для туристов в Португалии

Город Албуфейра в Португалии планирует запретить туристам ходить по улицам в купальниках и без рубашек. За нарушение нового кодекса поведения предусмотрен штраф до 1500 евро.

Новости Мира • 15 февраля, 15:53 • 45494 просмотра

Украина узнала соперников в отборе на молодежное Евро-2027

Молодежная сборная Украины попала в группу H квалификации Евро-2027 (U-21). Соперниками стали Хорватия, Венгрия, Турция и Литва.

спорт • 6 февраля, 10:02 • 27757 просмотра

Сегодня в мире празднуют Международный день портвейна и День воздушно-пузырьковой пленки

27 января отмечают Международный день портвейна и День воздушно-пузырьковой пленки. Портвейн - особое креплёное вино из Португалии, а пузырьковая плёнка, созданная как обои, стала популярным упаковочным материалом.

Общество • 27 января, 04:10 • 30052 просмотра

Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

Netflix объявил о повышении цен на подписку в США, Канаде, Аргентине и Португалии. Количество подписчиков выросло на 19 миллионов, а чистая прибыль компании удвоилась до $1,8 млрд.

Технологии • 22 января, 14:03 • 113384 просмотра

Как украинцам за рубежом установить инвалидность в рамках реформы МСЭК? В Минздраве дали разъяснения

С 2025 года в Украине действует новая система оценки функционального состояния вместо МСЭК. Украинцы за рубежом могут пройти оценивание дистанционно по специальной процедуре.

Здоровье • 15 января, 17:30 • 57580 просмотра

Стала известна дата следующего Rammstein

Следующая встреча в формате "Рамштайн" запланирована на 9 января 2025 года.

Война • 3 января, 09:25 • 25244 просмотра

Огромный танкер заблокировал движение в проливе Босфор из-за технической неисправности

Танкер Cordelia Moon длиной 274 метра с панамским флагом сломался в проливе Босфор. Судно направлялось из турецкого порта Ялова в Новороссийск, что привело к полному прекращению движения в обоих направлениях.

Новости Мира • 26 декабря, 12:38 • 16082 просмотра

Российское судно для вывоза войск из Сирии сломалось у берегов Португалии

Грузовое судно «Sparta», которое должно было вывезти российское вооружение из Сирии, сломалось в открытом море из-за неисправности двигателя. Российские войска в Сирии должны покинуть страну до февраля 2025 года по требованию местных властей.

Новости Мира • 23 декабря, 08:10 • 14755 просмотра

На Мадейре сильный шторм парализовал транспортное сообщение

Сильный ветер на португальском архипелаге Мадейра вызвал транспортный коллапс. Отменены более 30 авиарейсов и прекращено морское сообщение с Порту-Санту.

Новости Мира • 23 декабря, 02:38 • 103328 просмотра

Шесть посольств в Киеве пострадали от удара рф: МИД сообщил о последствиях

В результате обстрела рф в Киеве повреждено здание с 6 посольствами, включая выбитые окна и поврежденные потолки. Среди дипломатов пострадавших нет.

Война • 20 декабря, 11:54 • 19756 просмотра

Китай призывает Макао уменьшить зависимость от азартных игр

Президент Китая Си Цзиньпин призвал новое правительство Макао диверсифицировать экономику крупнейшего центра азартных игр. Новый лидер города Сэм Хоу Фай должен способствовать развитию туризма и высоких технологий.

Новости Мира • 20 декабря, 05:24 • 19202 просмотра

Украина и Португалия обсудили сотрудничество в сфере обороны и поставки дронов для ВСУ

Министры обороны Украины и Португалии провели телефонный разговор о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности. Стороны обсудили финансирование производства, поставки дронов и запланировали встречу на «Рамштайн».

Война • 19 декабря, 23:12 • 106488 просмотра

Норвегия продолжит обучение украинских пилотов F-16 в Португалии в 2025 году

Норвегия выделила средства на продолжение подготовки украинских пилотов и техперсонала F-16 в Португалии. Программа стартует после завершения обучения в Дании и будет включать предоставление инструкторов и технической поддержки.

Новости Мира • 13 декабря, 22:46 • 16854 просмотра

Украинская авиакомпания возобновила регулярные полеты: что известно

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с апреля 2025 года возобновляет регулярные рейсы с базой в Кишиневе. Компания запускает полеты по 8 европейским направлениям, включая Париж, Барселону и Ларнаку.

Общество • 12 декабря, 03:37 • 22005 просмотра

День украинского платка: как традиционный головной убор стал мировым флешмобом

7 декабря в Украине отмечают День украинского платка, начатый в 2019 году. Праздник стал международным флешмобом и установил национальный рекорд по количеству женщин в традиционных платках.

Общество • 7 декабря, 08:37 • 22279 просмотра

Сборная Украины получила соперников на молодежном Евро-2025

Молодежная сборная Украины попала в группу В на Евро-2025, где встретится с Финляндией, Нидерландами и Данией. Первый матч команда проведет 12 июня против Дании в Прешеве.

спорт • 4 декабря, 01:46 • 21429 просмотра