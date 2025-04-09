Португалия

Российское судно для вывоза войск из Сирии сломалось у берегов Португалии

Грузовое судно «Sparta», которое должно было вывезти российское вооружение из Сирии, сломалось в открытом море из-за неисправности двигателя. Российские войска в Сирии должны покинуть страну до февраля 2025 года по требованию местных властей.