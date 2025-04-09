Португалия

С 2010 года наибольший рост цен на жилье произошел в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%).
5 апреля в США запланировано 1200 акций протеста против Трампа и Маска, которые пройдут во всех 50 штатах, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии. Организаторы ожидают самую большую волну протестов.
Представители парламентов 17 стран ЕС и депутаты Европарламента прибыли в Киев. Визит является символом поддержки, солидарности и доверия к Украине.
Европейские виноделы столкнулись с проблемами из-за падения спроса и угрозы пошлин от Трампа. Прекращение поставок уже стоит компаниям 100 миллионов евро в неделю.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Министр иностранных дел Португалии заявил о намерении расширить поддержку Украины, координируясь с ЕС и НАТО. Страна готова увеличить помощь в различных направлениях, включая программу F-16.
Министр обороны Португалии заявил об отказе от американских F-35 из-за непредсказуемости политики США в НАТО. Существуют опасения относительно ограничений на использование и обслуживание самолетов.
Президент Португалии объявил досрочные парламентские выборы на 18 мая после отставки премьер-министра Луиша Монтенегру. Социалистическая партия лидирует в опросах общественного мнения.
Танкер армии США "Stena Immaculate" с авиационным топливом столкнулся с португальским контейнеровозом у берегов Британии. Один член экипажа пропал, пожар продолжается, три страны проводят спасательную операцию.
В феврале 2025 года открыто девять украинских книжных полок в шести странах мира. Новые локации появились в Греции, Финляндии, Венгрии, Польше, Португалии и Марокко.
После словесной перепалки между Трампом и Зеленским в Белом доме Макрон выступил с заявлением. Президент Франции призвал уважать тех, кто борется с начала конфликта.
Президент Франции призвал европейцев стать более сплоченными и сильными. Макрон подчеркнул необходимость глубоких изменений в технологической, промышленной и оборонной сферах.
Украина получила 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155-мм в рамках чешской инициативы. 18 стран выделили $1,8 млрд на закупку боеприпасов, а общий объем поставок достигнет 1,5 млн снарядов.
Брэди Корбет, режиссер «Бруталиста», рассказал, что не получил прибыли от своего успешного фильма. Для заработка он вынужден снимать рекламные ролики в Португалии.
Город Албуфейра в Португалии планирует запретить туристам ходить по улицам в купальниках и без рубашек. За нарушение нового кодекса поведения предусмотрен штраф до 1500 евро.
Молодежная сборная Украины попала в группу H квалификации Евро-2027 (U-21). Соперниками стали Хорватия, Венгрия, Турция и Литва.
27 января отмечают Международный день портвейна и День воздушно-пузырьковой пленки. Портвейн - особое креплёное вино из Португалии, а пузырьковая плёнка, созданная как обои, стала популярным упаковочным материалом.
Netflix объявил о повышении цен на подписку в США, Канаде, Аргентине и Португалии. Количество подписчиков выросло на 19 миллионов, а чистая прибыль компании удвоилась до $1,8 млрд.
С 2025 года в Украине действует новая система оценки функционального состояния вместо МСЭК. Украинцы за рубежом могут пройти оценивание дистанционно по специальной процедуре.
Следующая встреча в формате "Рамштайн" запланирована на 9 января 2025 года.
Танкер Cordelia Moon длиной 274 метра с панамским флагом сломался в проливе Босфор. Судно направлялось из турецкого порта Ялова в Новороссийск, что привело к полному прекращению движения в обоих направлениях.
Грузовое судно «Sparta», которое должно было вывезти российское вооружение из Сирии, сломалось в открытом море из-за неисправности двигателя. Российские войска в Сирии должны покинуть страну до февраля 2025 года по требованию местных властей.
Сильный ветер на португальском архипелаге Мадейра вызвал транспортный коллапс. Отменены более 30 авиарейсов и прекращено морское сообщение с Порту-Санту.
В результате обстрела рф в Киеве повреждено здание с 6 посольствами, включая выбитые окна и поврежденные потолки. Среди дипломатов пострадавших нет.
Президент Китая Си Цзиньпин призвал новое правительство Макао диверсифицировать экономику крупнейшего центра азартных игр. Новый лидер города Сэм Хоу Фай должен способствовать развитию туризма и высоких технологий.
Министры обороны Украины и Португалии провели телефонный разговор о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности. Стороны обсудили финансирование производства, поставки дронов и запланировали встречу на «Рамштайн».
Норвегия выделила средства на продолжение подготовки украинских пилотов и техперсонала F-16 в Португалии. Программа стартует после завершения обучения в Дании и будет включать предоставление инструкторов и технической поддержки.
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с апреля 2025 года возобновляет регулярные рейсы с базой в Кишиневе. Компания запускает полеты по 8 европейским направлениям, включая Париж, Барселону и Ларнаку.
7 декабря в Украине отмечают День украинского платка, начатый в 2019 году. Праздник стал международным флешмобом и установил национальный рекорд по количеству женщин в традиционных платках.
Молодежная сборная Украины попала в группу В на Евро-2025, где встретится с Финляндией, Нидерландами и Данией. Первый матч команда проведет 12 июня против Дании в Прешеве.