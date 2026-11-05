Три страны ЕС призвали усилить защиту потребителей в интернете

$45.540.1351.250.19
ukenru
19:04 • 1330 просмотра
"Открыли новый механизм возвращения украинцев" — Лубинец рассказал о неофициальной встрече с Меланией Трамп Video
Эксклюзив
18:20 • 9340 просмотра
Смертельная драка в Словакии: ВС ВСУ опровергли информацию о причастности своих военнослужащих
16:40 • 16086 просмотра
Мелания Трамп получила орден от Украины и передала письма Зеленскому и путинуPhoto
Эксклюзив
15:54 • 25295 просмотра
Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой
14:28 • 23425 просмотра
Владимира Ценова отправили под арест с залогом в 15 млн гривенPhoto
13:47 • 32896 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям
5 ноября, 11:54 • 32669 просмотра
Международные резервы Украины выросли до $49,1 млрд - помогли деньги от партнеров
5 ноября, 11:33 • 30661 просмотра
130 человек подозревают в причастности к беспорядкам в БорщаговкеVideo
5 ноября, 10:50 • 22861 просмотра
Украина получила от ЕС еще €4,36 млрд
Эксклюзив
5 ноября, 10:39 • 18634 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд взял под стражу подозреваемого Виктора ЕнуPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию5 ноября, 12:58 • 19368 просмотра
Адам Драйвер отверг возвращенние в "Звёздные войны"14:15 • 12147 просмотра
Мелания Трамп возмущена агрессивной миграционной политикой США из-за депортации знакомых14:39 • 11165 просмотра
Британский суд признал бывшего мужа Кэти Перри виновным в изнасиловании и сексуальных нападениях14:54 • 10900 просмотра
Британия и ЕС приближаются к "перезагрузке" Brexit - в заявлении планируют упомянуть Украину14:56 • 7450 просмотра
публикации
Мелания Трамп встретилась с представителями Украины и рф после операции в Олешках — важнейшие детали и заявления17:09 • 6690 просмотра
Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой
Эксклюзив
15:54 • 25301 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям13:47 • 32898 просмотра
Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию5 ноября, 12:58 • 19385 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 07:10 • 55476 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мелания Трамп
Давид Арахамия
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Италия
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Учёные отвергли основную версию происхождения алтарного камня Стоунхенджа17:31 • 2910 просмотра
Прогнозы улучшаются, но акции падают — что происходит с люксовым брендом Ralph Lauren16:10 • 4616 просмотра
Британский суд признал бывшего мужа Кэти Перри виновным в изнасиловании и сексуальных нападениях14:54 • 10908 просмотра
Мелания Трамп возмущена агрессивной миграционной политикой США из-за депортации знакомых14:39 • 11176 просмотра
Адам Драйвер отверг возвращенние в "Звёздные войны"14:15 • 12156 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Хранитель
Нефть марки Brent

Три страны ЕС призвали усилить защиту потребителей в интернете

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Дания, Португалия и Испания призвали Европейскую комиссию принять амбициозный Закон о цифровой справедливости. Он должен регулировать дизайн платформ и маркетинг с участием инфлюенсеров.

Три страны ЕС призвали усилить защиту потребителей в интернете

Дания, Португалия и Испания призывают Европейскую комиссию разработать сильный Закон о цифровой справедливости. Об этом говорится в письме, имеющемся в распоряжении издания Rapporteur, пишет УНН.

Детали

Три страны ЕС призывают сделать запланированную реформу Евросоюза, направленную на усиление защиты потребителей в интернете, «амбициозной и эффективной», а также обеспечить защиту автономии потребителей и урегулировать такие явления, как вызывающий зависимость дизайн цифровых платформ и инфлюенсерский маркетинг.

Несмотря на то, что цифровые инновации приносят «значительные преимущества», онлайн-бизнес получает всё больше возможностей «влиять на поведение потребителей», что создаёт «новые дисбалансы», говорится в письме.

Страны также просят Еврокомиссию урегулировать отдельные особенности дизайна онлайн-платформ, в частности элементы, вызывающие зависимость и «прежде всего предназначенные для максимального увеличения времени, проводимого в цифровых сервисах, поощрения чрезмерных или навязчивых расходов либо иным образом наносящие вред потребителям».

Кроме того, страны подчёркивают, что Закон о цифровой справедливости должен охватывать персонализированные рекомендации и механизмы вовлечения пользователей, обеспечивать «справедливость на этапе проектирования» и предоставлять онлайн-потребителям контроль над собственным опытом использования платформ.

Суд ЕС отклонил попытку рф отменить санкции на использование морских доков и шлюзов04.11.26, 20:52 • 5272 просмотра

Они также призвали Еврокомиссию урегулировать инфлюенсерский маркетинг в рамках будущих правил. В частности, правила должны обеспечивать разграничение «независимых рекомендаций и контента, на который влияют коммерческие интересы». В письме отмечается, что новые формы коммерциализации могут «размывать» границы между персонализированными рекомендациями, рекламой и влиянием контента, созданного искусственным интеллектом.

Закон о цифровой справедливости должен дополнить действующие технологические правила ЕС и помочь устранить пробелы в регулировании, говорится в письме.

Еврокомиссия планирует представить Закон о цифровой справедливости 11 ноября вместе с пересмотром Регламента о сотрудничестве в сфере защиты прав потребителей (CPC). Это должно усилить полномочия Комиссии по обеспечению соблюдения правил защиты прав потребителей.

Страны также заявили, что реформа регламента CPC должна усилить контроль за соблюдением правил «благодаря более интегрированному подходу между различными юрисдикциями».

В июне Испания также выступила в поддержку Закона о цифровой справедливости в отдельном документе, имеющемся в распоряжении Rapporteur. В нём говорилось о подобных проблемах с защитой потребителей в интернете, на которые, по мнению Мадрида, Еврокомиссия должна обратить внимание.

Суд ЕС запретил продавать пищевые продукты с каннабидиолом под маркировкой «органические»05.11.26, 19:46 • 1446 просмотров

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
Законы
ИИ (искусственный интеллект)
Социальная сеть
Европейская комиссия
Европейский Союз
Дания
Испания
Португалия