Три страны ЕС призвали усилить защиту потребителей в интернете

Дания, Португалия и Испания призывают Европейскую комиссию разработать сильный Закон о цифровой справедливости. Об этом говорится в письме, имеющемся в распоряжении издания Rapporteur, пишет УНН.

Детали

Три страны ЕС призывают сделать запланированную реформу Евросоюза, направленную на усиление защиты потребителей в интернете, «амбициозной и эффективной», а также обеспечить защиту автономии потребителей и урегулировать такие явления, как вызывающий зависимость дизайн цифровых платформ и инфлюенсерский маркетинг.

Несмотря на то, что цифровые инновации приносят «значительные преимущества», онлайн-бизнес получает всё больше возможностей «влиять на поведение потребителей», что создаёт «новые дисбалансы», говорится в письме.

Страны также просят Еврокомиссию урегулировать отдельные особенности дизайна онлайн-платформ, в частности элементы, вызывающие зависимость и «прежде всего предназначенные для максимального увеличения времени, проводимого в цифровых сервисах, поощрения чрезмерных или навязчивых расходов либо иным образом наносящие вред потребителям».

Кроме того, страны подчёркивают, что Закон о цифровой справедливости должен охватывать персонализированные рекомендации и механизмы вовлечения пользователей, обеспечивать «справедливость на этапе проектирования» и предоставлять онлайн-потребителям контроль над собственным опытом использования платформ.

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Они также призвали Еврокомиссию урегулировать инфлюенсерский маркетинг в рамках будущих правил. В частности, правила должны обеспечивать разграничение «независимых рекомендаций и контента, на который влияют коммерческие интересы». В письме отмечается, что новые формы коммерциализации могут «размывать» границы между персонализированными рекомендациями, рекламой и влиянием контента, созданного искусственным интеллектом.

Закон о цифровой справедливости должен дополнить действующие технологические правила ЕС и помочь устранить пробелы в регулировании, говорится в письме.

Еврокомиссия планирует представить Закон о цифровой справедливости 11 ноября вместе с пересмотром Регламента о сотрудничестве в сфере защиты прав потребителей (CPC). Это должно усилить полномочия Комиссии по обеспечению соблюдения правил защиты прав потребителей.

Страны также заявили, что реформа регламента CPC должна усилить контроль за соблюдением правил «благодаря более интегрированному подходу между различными юрисдикциями».

В июне Испания также выступила в поддержку Закона о цифровой справедливости в отдельном документе, имеющемся в распоряжении Rapporteur. В нём говорилось о подобных проблемах с защитой потребителей в интернете, на которые, по мнению Мадрида, Еврокомиссия должна обратить внимание.

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