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Суд ЕС запретил продавать пищевые продукты с каннабидиолом под маркировкой «органические»

Киев • УНН

 • 910 просмотра

Продукты с CBD не могут иметь органическую маркировку без разрешения на продажу в ЕС. Суд считает это вводящим потребителей в заблуждение.

Суд ЕС запретил продавать пищевые продукты с каннабидиолом под маркировкой «органические»

Суд Европейского союза постановил, что пищевые продукты с каннабидиолом (CBD) не могут получать маркировку «органические», пока не получат официального разрешения на продажу на рынке ЕС. Решение стало очередным ударом для производителей и продавцов продукции из конопли, которые стремятся легализовать её продажу в странах Евросоюза. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Европейская комиссия классифицирует натуральный каннабидиол как новый пищевой продукт, который до сих пор не получил разрешения на продажу в Евросоюзе.

Суд рассмотрел жалобу продавцов продукции из конопли на отказ Национального института происхождения и качества Франции предоставить органическую сертификацию пищевым продуктам с CBD.

Судьи постановили, что такая продукция может получить органическую маркировку только после получения разрешения на продажу на рынке ЕС.

В решении отмечается, что органическая маркировка не является просто декоративным знаком, а создаёт у потребителей положительное представление о качестве и признании продукта. Поэтому её использование в отношении товаров, не получивших разрешения на продажу, может вводить покупателей в заблуждение.

Справочно

Каннабидиол — это непсихоактивное вещество, содержащееся в конопле. Его используют, в частности, в пищевых продуктах, маслах и других товарах для расслабления.

В то же время проблемы продавцов во Франции не ограничиваются органической сертификацией: в мае французские власти приказали полностью изъять пищевые продукты с CBD из продажи.

В Украине впервые пациентка с онкологическим заболеванием получила лекарство с медицинским каннабисом01.10.26, 11:25 • 4365 просмотров

Ольга Розгон

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