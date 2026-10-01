В Украине впервые пациентка с онкологическим заболеванием получила лекарство с медицинским каннабисом
Киев • УНН
Пациентка с онкологическим заболеванием в Николаевской области впервые в Украине получила лекарства на основе медицинского каннабиса. Препараты отпускают по электронному рецепту.
В Украине впервые пациентка с онкологическим заболеванием получила лекарства на основе медицинского каннабиса. Об этом сообщили в Минздраве Украины 1 октября, пишет УНН.
В Николаевской области пациентка с онкологическим заболеванием впервые в Украине получила лекарства на основе медицинского каннабиса
Такие лекарства, как сообщается, назначаются исключительно по медицинским показаниям и электронному рецепту врача. Их назначение и отпуск фиксируются в электронной системе здравоохранения.
Медицинский каннабис может применяться, в частности, для лечения хронической и нейропатической боли, спастичности, связанных с определёнными заболеваниями, а также для уменьшения тошноты и рвоты во время химиотерапии.
Перечень показаний определён Минздравом.
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