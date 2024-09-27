Кто может получить медицинский каннабис: Минздрав утвердил перечень болезней и состояний

Министерство здравоохранения определило особенности назначения и применения лекарств из медицинского каннабиса. Также утвержден перечень болезней и состояний, при которых они будут назначаться. Об этом заявили в Минздраве, передает УНН.

Детали

В ведомстве заявили, что лекарства на основе медицинского каннабиса можно будет получить исключительно по электронному рецепту врача «первички» или врача, оказывающего специализированную медицинскую помощь. Данные о таком назначении будут вноситься в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ).

В целом речь идет о случаях, когда использование других лекарств не обеспечивает достижения ожидаемого терапевтического эффекта или вызывает побочные реакции, которые плохо переносятся пациентом - объяснили в Минздраве.

Дозировку и режим приема лекарственного средства на основе каннабиса будет определять врач индивидуально с учетом возраста, веса, состояния здоровья, сопутствующих заболеваний пациента и других факторов.

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Назначать лекарства из медканабиса можно будет, если пациент имеет один из следующих диагнозов:

Хроническая или нейропатическая боль (R52.2) и/или спастичность (R25.2), вызванные такими заболеваниями:

злокачественные новообразования (C00 - C97);

диабетическая нейропатия (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);

рассеянный склероз (G35);

поражение тройничного (G50) и лицевого нерва (G51);

невралгии вследствие опоясывающего лишая (G53.0);

поражение нервных корешков и сплетений (G54);

компрессия нервных корешков и сплетений при болезнях (G55);

мононевропатии верхней конечности (G56);

мононевропатии нижней конечности (G57);

полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60-G64);

церебральный паралич и другие паралитические синдромы (G80 - G83);

травми спинного мозку (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);

внутричерепные травмы (S06).

Тошнота и рвота (R11) вследствие химиотерапии (Z51.1) во время лечения новообразований (C00 - C97). Болезнь Паркинсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2). Рефрактерная (фармрезистентная) эпилепсия (G40 - G41). Заболевания, вызывающие судорожные припадки в детском возрасте: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозный склероз (Q85.1). Потеря веса, связанная с анорексией (R63.0) у пациентов с болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека (B20-B24). Другие заболевания (A00 - T98) - исключительно при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии.

Прием лекарственного средства на основе каннабиса должен быть прекращен, если в течение 4-12 недель не будет получено желаемого терапевтического эффекта или в случае серьезных побочных реакций (в том числе связанных с психическим состоянием) - отмечают в Минздраве.

Дополнение

Отмечается, что такие лекарства можно назначать и детям, но исключительно при условии, что соотношение каннабидиола к тетрагидроканнабинолу в них составляет более 20:1, а максимальная суточная доза не превышает 25 мг/кг веса тела.

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В то же время лекарства на основе медицинского каннабиса не назначают беременным и женщинам, которые кормят грудью (в случае использования лекарственных средств с тетрагидроканнабинолом); пациентам с известной или подозреваемой личной или семейной историей шизофрении или другого психотического расстройства, а также в случае, если у пациента есть тяжелые расстройства личности (исключение - депрессия, связанная с основным заболеванием).

Напомним,

В августе этого года в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Он регулирует производство и оборот каннабиса для лечения онкологических и других заболеваний, а также посттравматических стрессовых расстройств.