Кто может получить медицинский каннабис: Минздрав утвердил перечень болезней и состояний

ukenru
Эксклюзив
Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
  •  39818 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

Эксклюзив
Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
  •  57721 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
  •  57894 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
  •  61888 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

Эксклюзив
Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
  •  64019 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

Эксклюзив
Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
  •  67227 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
  •  82257 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

Эксклюзив
Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
  •  87945 просмотра

Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу

Эксклюзив
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
  •  112410 просмотра

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

Эксклюзив
После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
26 сентября 2024, 14:23  •  117197 просмотра

После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Румыния заявила о возможном пересечение границы дроном во время атаки рф на Украину, поднимали четыре истребителя

Румыния заявила о возможном пересечение границы дроном во время атаки рф на Украину, поднимали четыре истребителя

  •  24424 просмотра
"Не было и не может быть": Лубинец опроверг соглашения между Украиной и рф об "обмене" детьми

"Не было и не может быть": Лубинец опроверг соглашения между Украиной и рф об "обмене" детьми

  •  24084 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

  •  105874 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

  •  103722 просмотра
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

  •  102925 просмотра
публикации
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

  •  102925 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

  •  103722 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

  •  105874 просмотра
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
Эксклюзив

  •  112410 просмотра
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

26 сентября 2024, 12:37  •  142477 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

  •  4816 просмотра
Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

  •  14061 просмотра
27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

  •  105454 просмотра
SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

26 сентября 2024, 15:14  •  111627 просмотра
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября 2024, 03:07  •  135289 просмотра
Актуальное
Кто может получить медицинский каннабис: Минздрав утвердил перечень болезней и состояний

Кто может получить медицинский каннабис: Минздрав утвердил перечень болезней и состояний

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 16:38  •  1924 просмотра

Read in English

Минздрав утвердил перечень болезней для назначения лекарств из медицинского каннабиса и особенности их применения. Лекарства можно получить по электронному рецепту, а дозировку будет определять врач индивидуально.

Министерство здравоохранения определило особенности назначения и применения лекарств из медицинского каннабиса. Также утвержден перечень болезней и состояний, при которых они будут назначаться. Об этом заявили в Минздраве, передает УНН.

Детали

В ведомстве заявили, что лекарства на основе медицинского каннабиса можно будет получить исключительно по электронному рецепту врача «первички» или врача, оказывающего специализированную медицинскую помощь. Данные о таком назначении будут вноситься в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ). 

В целом речь идет о случаях, когда использование других лекарств не обеспечивает достижения ожидаемого терапевтического эффекта или вызывает побочные реакции, которые плохо переносятся пациентом 

- объяснили в Минздраве.

Дозировку и режим приема лекарственного средства на основе каннабиса будет определять врач индивидуально с учетом возраста, веса, состояния здоровья, сопутствующих заболеваний пациента и других факторов.

В Украине утвердили правила перевозки медицинского каннабиса3 сентября 2024, 14:07 • 13058 просмотров

Назначать лекарства из медканабиса можно будет, если пациент имеет один из следующих диагнозов:

  1. Хроническая или нейропатическая боль (R52.2) и/или спастичность (R25.2), вызванные такими заболеваниями:
  • злокачественные новообразования (C00 - C97);
  • диабетическая нейропатия (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);
  • рассеянный склероз (G35);
  • поражение тройничного (G50) и лицевого нерва (G51);
  • невралгии вследствие опоясывающего лишая (G53.0);
  • поражение нервных корешков и сплетений (G54);
  • компрессия нервных корешков и сплетений при болезнях (G55);
  • мононевропатии верхней конечности (G56);
  • мононевропатии нижней конечности (G57);
  • полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы (G60-G64);
  • церебральный паралич и другие паралитические синдромы (G80 - G83);
  • травми спинного мозку (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);
  • внутричерепные травмы (S06).
  1. Тошнота и рвота (R11) вследствие химиотерапии (Z51.1) во время лечения новообразований (C00 - C97).
  2. Болезнь Паркинсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2).
  3. Рефрактерная (фармрезистентная) эпилепсия (G40 - G41).
  4. Заболевания, вызывающие судорожные припадки в детском возрасте: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозный склероз (Q85.1).
  5. Потеря веса, связанная с анорексией (R63.0) у пациентов с болезнями, обусловленными вирусом иммунодефицита человека (B20-B24).
  6. Другие заболевания (A00 - T98) - исключительно при наличии заключения врачебно-консультативной комиссии. 

Прием лекарственного средства на основе каннабиса должен быть прекращен, если в течение 4-12 недель не будет получено желаемого терапевтического эффекта или в случае серьезных побочных реакций (в том числе связанных с психическим состоянием)

- отмечают в Минздраве. 

Дополнение

Отмечается, что такие лекарства можно назначать и детям, но исключительно при условии, что соотношение каннабидиола к тетрагидроканнабинолу в них составляет более 20:1, а максимальная суточная доза не превышает 25 мг/кг веса тела.

Правительство урегулировало механизм выдачи разрешений на ввоз и вывоз из Украины каннабиса16 августа 2024, 12:53 • 24238 просмотров

В то же время лекарства на основе медицинского каннабиса не назначают беременным и женщинам, которые кормят грудью (в случае использования лекарственных средств с тетрагидроканнабинолом); пациентам с известной или подозреваемой личной или семейной историей шизофрении или другого психотического расстройства, а также в случае, если у пациента есть тяжелые расстройства личности (исключение - депрессия, связанная с основным заболеванием). 

Напомним,

В августе этого года в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Он регулирует производство и оборот каннабиса для лечения онкологических и других заболеваний, а также посттравматических стрессовых расстройств.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоЗдоровье