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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине утвердили правила перевозки медицинского каннабиса

В Украине утвердили правила перевозки медицинского каннабиса

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 14:07  •  3778 просмотра

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Кабмин определил порядок транспортировки медицинского каннабиса по территории Украины. Перевозка будет осуществляться автомобильным или воздушным транспортом при наличии лицензии и с соблюдением требований безопасности.

Правительство определило порядок перевозки медицинского каннабиса по территории Украины, сообщили в Минздраве во вторник, пишет УНН.

Детали

«Кабмин внес изменения в Порядок перевозки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Отныне в документе определены и правила транспортировки Украиной конопли для медицинских целей, растительной субстанции каннабиса и изготовленных из них лекарственных средств (медицинский каннабис), а также - оформление необходимых документов», - говорится в сообщении.

Как отмечается, перевозить медицинский каннабис смогут субъекты хозяйствования всех форм собственности при наличии у них лицензии на перевозку наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Делать это можно будет или на заказ, или самим субъектам хозяйствования, которые имеют лицензию на производство, изготовление и/или использование медицинской конопли. Еще одно обязательное условие - обеспечение сохранности груза. Ответственность за это и за конфиденциальность информации о перевозке будет нести руководитель субъекта хозяйствования. К охране каждой перевозки должны быть привлечены государственные охранные компании, которые будут соблюдать условия охраны ценных грузов.

При перевозке растительной субстанции каннабиса или произведенных из нее лекарственных средств, если количество действующего вещества превышает 10 л (кг), такое авто должно быть оборудовано спутниковыми системами контроля с регистрацией и мониторингом маршрута, что позволяет идентифицировать и устанавливать местонахождение автомобиля. 

Перевозить менее 10 л (кг) лекарственных средств из медицинского каннабиса в пределах города или области можно будет без привлечения охранной компании, а вопрос охраны груза при перевозке должен обеспечить руководитель субъекта хозяйствования.

«Груз можно будет перевозить только автомобильным или воздушным транспортом. Пересылка медицинского каннабиса в почтовых отправлениях или железнодорожным транспортом - запрещена», - сообщили в Минздраве.

Перевозка, как указано, будет осуществляться в сопровождении уполномоченного лица, назначенного руководителем субъекта хозяйствования. Факт получения груза будет подтверждать товарно-транспортная накладная с указанием регистрационного номера автомобильного транспортного средства, которую подписывает уполномоченное лицо. Это лицо будет вести учет перевозимого груза с указанием в специальном журнале (в бумажной и/или электронной форме) общей массы, количества мест, конечного пункта назначения, номера и даты подписания товарно-транспортной накладной, кода согласно ЕГРПОУ и наименования грузополучателя.

«Таким образом, обновленный Порядок будет гарантировать безопасную и контролируемую перевозку медицинского каннабиса по территории Украины», - подытожили в Минздраве.

Уряд врегулював механізм видачі дозволів на ввезення та вивезення з України канабісу16 августа 2024, 12:53 • 24168 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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