Правительство урегулировало механизм выдачи разрешений на ввоз и вывоз из Украины каннабиса

Кабинет министров Украины урегулировал механизм выдачи разрешений на ввоз и вывоз из Украины, а также транзита ее территорией медицинского каннабиса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

«Кабинет министров Украины принял постановление, которое изменяет порядок ввоза на территорию Украины, вывоза из нее и транзита по территории Украины наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров. Изменения вводятся в части перевозок растений рода конопли (Cannabis)», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в постановлении говорится, что разрешения выдаются прежде всего при наличии у субъекта хозяйствования соответствующих лицензий на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров или лицензии на производство, оптовую, розничную торговлю лекарственными средствами для препаратов, содержащих малое количество наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

«В постановлении приведен исчерпывающий перечень всех документов, которые субъект хозяйствования должен подать в Гослекслужбу для получения разрешений на вывоз, транзит и ввоз на территорию Украины растений медицинского каннабиса, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», - отмечается в сообщении.

В Минздраве сообщают, что уже с 1 октября 2024 года Гослекслужба и Гостаможслужба будут обязаны вносить в государственный вебпортал «Единое окно для международной торговли» информацию о выданных разрешениях в день их выдачи.

Также отмечается, что постановление разработано в рамках подготовки нормативно-правовых актов для реализации Закона Украины, который регулирует оборот растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности и вводится в действие 16 августа 2014 года.

Легалізація медичного канабісу: закон набрав чинності

Дополнение

Кабинет министров Украины исключил каннабис, его смолу, экстракты и настойки из перечня особо опасных веществ.