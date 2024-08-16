Легализация медицинского каннабиса: закон вступил в силу
Киев • УНН
В Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Он регулирует производство и оборот каннабиса для лечения онкологических и других заболеваний, а также посттравматических стрессовых расстройств.
Сегодня, 16 августа, закон о легализации медицинского каннабиса, вступил в силу. Закон регулирует вопросы изготовления и оборота растений каннабиса и создаст условия для доступа пациентов к необходимому лечению онкологических и других заболеваний, а также посттравматических стрессовых расстройств полученных в результате войны.
Об этом пишет УНН со ссылкой на закон №3528-IX.
Детали
Как указывается в переходных положениях к закону, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев. Законопроект о медицинском каннабисе был принят в декабре прошлого года, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал его, а 15 февраля он был опубликован в парламентской газете «Голос Украины». Соответственно сегодня, 16 августа, закон вступил в силу.
Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу15 февраля 2024, 17:19 • 27231 просмотр
Закон вводит новое понятие «конопля для медицинских целей» - растения рода конопля (Cannabis), выращенные из кондиционных и сертифицированных семян не ниже второй генерации, относящиеся к группе культур лекарственных растений и включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, используемых для производства (изготовления) лекарственных средств, содержание концентрации тетрагидроканнабинола в высушенной соломе которых равно или превышает 0,3 процента.
Производство и оборот конопли будет контролироваться на всех этапах, а выращивание будет разрешено только юридическим лицам, которые получили соответствующую лицензию и GMP-сертификат. Выращивание конопли будет проходить под круглосуточным видеонаблюдением и юрлицам необходимо будет обеспечить доступ полиции в помещения.
Препараты на основе каннабиса можно будет получить только по электронному рецепту от врача на основе состояния пациента. Каждое растение будет иметь индивидуальное кодирование для отслеживания перемещения продукции к пациенту.
Прослеживаемость оборота конопли для медицинских целей обеспечивается путем:
- применение кондиционных и сертифицированных семян для культивирования конопли для медицинских целей, приобретенных в порядке, установленном Кабмином;
- маркировка уникальным электронным идентификатором каждого растения, каждой партии; обеспечение отпуска лицам лекарственных средств, произведенных из конопли для медицинских целей или растительной субстанции каннабиса, исключительно по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями по электронному рецепту;
- функционирование электронной информационной системы учета выращенных растений конопли для медицинских целей. Министерство аграрной политики будет вести реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей, и обеспечивает доступ Национальной полиции Украины в режиме реального времени к информации.
Охрана помещений, где будет выращиваться медицинский каннабис, будет осуществляться подразделениями полиции охраны Национальной полиции Украины на договорных началах.
Культивирование растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества осуществляется в пределах квот, определенных Кабмином.
Лечение препаратами на основе медицинского каннабиса используют при лечении:
- хронической боли;
- эпилепсии;
- анорексии;
- посттравматического синдрома;
- заболеваний иммунной системы;
- артрита и ревматизма; астмы;
- болезней Альцгеймера и Паркинсона и многих других тяжелых заболеваний.
Дополнение
В мае Кабмин исключил каннабис, его смолу, экстракты и настойки из перечня особо опасных веществ.