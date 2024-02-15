Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о легализации медицинского каннабиса, который через полгода вступит в силу. Об этом говорится в карточке законопроекта №7457, передает УНН.

Детали

Согласно карточке законопроекта, 13 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал упомянутый закон, который был принят Верховной Радой 21 декабря и подписан председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком 17 января.

Сегодня, 15 февраля, закон был опубликован в парламентской газете "Голос Украины", что означает, что он вступит в силу завтра и будет введен в действие через 6 месяцев, то есть 16 августа.

Дополнение

Законопроект регулирует оборот каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности. Препараты на основе медицинского каннабиса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач будет выписывать пациенту в соответствии с его состоянием, как это сейчас происходит с морфином.

Напомним

После принятия законопроекта на следующий день группа народных депутатов из фракции "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко внесла проект постановления, которым подписание законопроект было заблокировано. Депутаты в постановлении отмечали, что законопроект был принят с нарушением регламента Верховной Рады.

Уже 16 января Верховная Рада на заседании разблокировала подписание закона о медицинском каннабисе, провалив голосование за проект постановления, которое заблокировало его подписание.