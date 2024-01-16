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Верховна Рада розблокувала підписання закону про медичний канабіс

Верховна Рада розблокувала підписання закону про медичний канабіс

Київ • УНН

 • 20797 перегляди

Верховна Рада розблокувала підписання закону про медичний канабіс, відхиливши постанову, яка раніше блокувала його прийняття. Постанова про блокування була запропонована групою депутатів, які заявляли про порушення в процесі ухвалення закону.

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 16 січня, розблокувала підписання закону про медичний канабіс, проваливши голосування за проект постанови, яка заблокувала його підписання. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.

Рада розблокувала підписання законопроекту про медичний канабіс. Блокуюча постанова №7457-п провалена

- повідомив Железняк.

Нагадаємо

22 грудня група народних депутатів з фракції "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко внесла проект постанови, якою підписання законопроект було заблоковано. Депутати в постанові наголошували, що законопроект був прийнятий з порушенням регламенту Верховної Ради.

Історичне рішення: в МОЗ прокоментували легалізацію медичного канабісу21.12.23, 13:24 • 39717 переглядiв

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