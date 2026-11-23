Жодних медикаментів не видавав: лікар збірної України відреагував на звинувачення Мудрика
Київ • УНН
Роман Жолобайлюк заявив, що Мудрик не отримував ліків чи ін'єкцій на жовтневому зборі. Заборонених речовин у команди не було.
Лікар збірної України з футболу Роман Жолобайлюк після звинувачень вінгера Михайла Мудрика заявив, що медичний штаб не видавав гравцю під час жовтневих зборів жодних препаратів та наголосив на відсутності заборонених речовин у фармакологічному оснащенні команди. Про це повідомляє Український футбол, інформує УНН.
Деталі
За словами лікаря, у таборі національної команди є спеціальні бланки, у яких фіксуються діагноз футболіста та всі фармакологічні призначення - ін'єкції чи таблетовані препарати.
Ведемо відповідні протоколи, і наприкінці кожного збору гравець підписом підтверджує перелік того, що приймав. Крім того, я як лікар перед будь-якими лікувальними процедурами завжди пояснюю гравцеві склад препаратів і наголошую, що в нашому медичному арсеналі ніколи не було жодних заборонених речовин. На жовтневому зборі наш лікарський штаб Мудрику жодних медикаментів не видавав та ін'єкцій не робив
Він додав, що представники медичного штабу збірної отримували вказівки від "Челсі" стосовно переліку препаратів, які може вживати Михайло Мудрик.
Контекст
Півзахисник футбольної збірної України Михайло Мудрик звинувачує Українську асоціацію футболу (УАФ) у тому, що він провалив допінг-тест.
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко заявив, що звинувачення вінгера "Тоттенгема" Михайла Мудрика на адресу УАФ щодо провального допінг-тесту є безпідставними.
Скандальне інтерв’ю Мудрика - фанати “Тоттенгема” вимагають розірвати контракт з українцем, де Дзербі став на захист вінгера20.11.26, 19:34 • 14255 переглядiв