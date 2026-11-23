Лікар збірної України з футболу Роман Жолобайлюк після звинувачень вінгера Михайла Мудрика заявив, що медичний штаб не видавав гравцю під час жовтневих зборів жодних препаратів та наголосив на відсутності заборонених речовин у фармакологічному оснащенні команди. Про це повідомляє Український футбол, інформує УНН.

За словами лікаря, у таборі національної команди є спеціальні бланки, у яких фіксуються діагноз футболіста та всі фармакологічні призначення - ін'єкції чи таблетовані препарати.

Ведемо відповідні протоколи, і наприкінці кожного збору гравець підписом підтверджує перелік того, що приймав. Крім того, я як лікар перед будь-якими лікувальними процедурами завжди пояснюю гравцеві склад препаратів і наголошую, що в нашому медичному арсеналі ніколи не було жодних заборонених речовин. На жовтневому зборі наш лікарський штаб Мудрику жодних медикаментів не видавав та ін'єкцій не робив