Андрій Шевченко

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко заявив, що звинувачення вінгера "Тоттенгема" Михайла Мудрика на адресу УАФ щодо провального допінг-тесту є безпідставними. Про це Шевченко сказав виданню "Трибуна", передає УНН.

Хочу висловити свою позицію щодо звинувачень Михайла Мудрика. Прозвучали гучні заяви про УАФ, збірну України. Це безпідставний наклеп на наших людей, які чесно та професійно роблять свою роботу - сказав Шевченко.

Він зазначив, що натомість після відсторонення Михайла Мудрика його представники неодноразово зверталися до УАФ із пропозицією штучно знайти працівника, який би взяв на себе відповідальність за появу мельдонію в його допінг-пробі, на що УАФ відмовила.

Така пропозиція суперечить принципам нашої роботи. Звинувачення від представників Михайла не знайшли підтвердження чи доказів після багатьох досліджень та перевірок. Розслідування і підсумкова мирова угода з WADA та англійською асоціацією це підтверджують - зазначив Шевченко.

Президент УАФ розповів, після того як Мудрик став гравцем "Челсі", клуб надіслав УАФ лист, де було прохання не давати йому жодних медикаментів під час зборів національної команди.

Персонал збірної дотримався цього прохання. Головний тренер Сергій Ребров також погодив Михайлу, щоб на зборах із ним працювали двоє його особистих фахівців. Саме ці люди стежили за його режимом і відновленням та допомагали йому з побутом. Усі необхідні перевірки у цій справі УАФ виконала. Ми надали представникам Мудрика інформацію, яку вони запитували, і були на зв’язку з тими, хто працював над справою - заявив Шевченко.

Він додав, що знає людей, які працюють у збірній багато років, зазначивши, що довіряє їм, адже за весь цей час у команді не було жодних інцидентів, які могли б примусити засумніватись у їхньому професіоналізмі.

Якщо Михайло має докази на підтвердження своїх слів, нехай їх надасть. Якщо таких доказів немає, я очікую, що він публічно відкличе свої звинувачення й перепросить перед людьми, чию чесність і професійність поставив під сумнів - резюмував Шевченко.

Нагадаємо

Півзахисник футбольної збірної України Михайло Мудрик звинувачує Українську асоціацію футболу (УАФ) у тому, що він провалив допінг-тест.