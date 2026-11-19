Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил, что обвинения вингера "Тоттенгема" Михаила Мудрика в адрес УАФ по поводу провального допинг-теста являются безосновательными. Об этом Шевченко сказал изданию "Трибуна", передает УНН.

Хочу выразить свою позицию относительно обвинений Михаила Мудрика. Прозвучали громкие заявления в адрес УАФ и сборной Украины. Это безосновательная клевета на наших людей, которые честно и профессионально выполняют свою работу - сказал Шевченко.

Он отметил, что после отстранения Михаила Мудрика его представители неоднократно обращались в УАФ с предложением искусственно найти сотрудника, который взял бы на себя ответственность за появление мельдония в его допинг-пробе, однако УАФ отказала.

Такое предложение противоречит принципам нашей работы. Обвинения представителей Михаила не нашли подтверждения или доказательств после многочисленных исследований и проверок. Расследование и итоговое мировое соглашение с WADA и английской ассоциацией это подтверждают - отметил Шевченко.

Президент УАФ рассказал, что после того, как Мудрик стал игроком "Челси", клуб направил УАФ письмо с просьбой не давать ему никаких медикаментов во время сборов национальной команды.

Персонал сборной выполнил эту просьбу. Главный тренер Сергей Ребров также согласовал с Михаилом, чтобы на сборах с ним работали двое его личных специалистов. Именно эти люди следили за его режимом и восстановлением, а также помогали ему в быту. Все необходимые проверки по этому делу УАФ провела. Мы предоставили представителям Мудрика информацию, которую они запрашивали, и были на связи с теми, кто работал над делом - заявил Шевченко.

Он добавил, что знает людей, которые много лет работают в сборной, отметив, что доверяет им, поскольку за все это время в команде не было никаких инцидентов, которые могли бы заставить усомниться в их профессионализме.

Если у Михаила есть доказательства в подтверждение своих слов, пусть он их предоставит. Если таких доказательств нет, я ожидаю, что он публично отзовет свои обвинения и принесет извинения людям, чью честность и профессионализм поставил под сомнение - подытожил Шевченко.

Напомним

Полузащитник футбольной сборной Украины Михаил Мудрик обвиняет Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) в том, что он провалил допинг-тест.