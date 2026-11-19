Півзахисник футбольної збірної України Михайло Мудрик звинувачує Українську асоціацію футболу (УАФ) у тому, що він провалив допінг-тест. Про це він заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомляє УНН.

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За словами Мудрика, препарат мельдоній "міг потрапити в організм тільки в Україні".

Припущення 100% є. Мельдоній, про такий препарат я не чув, не бачив і не зустрічався ніколи взагалі у житті. Я дізнався про нього тільки тоді, коли сказали мені цю новину. Це препарат, який можна дістати лише у Східній Європі. Цей препарат, можливо, міг потрапити в організм тільки коли я був в Україні. У Англії таких препаратів немає. В Україну я приїжджав у цей час тільки до збірної - сказав футболіст.

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Він підкреслив, що у таборі національної команди "варіантів попадання цієї речовини в мій організм - пальців двох рук не вистачить перерахувати".

І від найпростіших до самих важких. У збірній України абсолютно відсутня якась система охорони, яка має бути на таких рівнях, як національна збірна. ... В клубах, коли ти кудись їдеш на виїзд, завжди є люди, які відповідальні за те, що відбувається на поверхах і в команді. Особливі люди є, які стежать за цим. Хоча у збірній є нутриціолог, який постійно, там, раз на два дні, приносить кожному по склянці, і ось кожен повинен випити таблетки, які в цій склянці - розповів Мудрик.

Він додав, що УАФ не сприяла вирішенню ситуації з допінг-скандалом під час його дискваліфікації. За словами футболіста, "вони створювали навіть більше проблем, аніж допомоги".

Нагадаємо

Український футболіст Михайло Мудрик заявив, що тимчасова дискваліфікація скасована і його увага буде зосереджена на поверненні до футболу.

3 серпня Мудрик після скасування чотирирічної дискваліфікації офіційно повернувся до "Челсі".

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