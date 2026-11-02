Тренер "Тоттенгема" назвав терміни повернення Мудрика
Київ • УНН
Михайло Мудрик не грав із вересня через травму гомілковостопного суглоба. Тренер «Тоттенгема» очікує його повернення після міжнародної перерви.
Головний тренер лондонського "Тоттенгема" Роберто Де Дзербі надав оновлену інформацію щодо можливих термінів повернення Михайла Мудрика. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення ФК.
Деталі
Мудрик не грав з вересня, але тренер дав позитивний прогноз.
Орендований з "Челсі" Мудрик та ще одне літнє придбання Савіо, як очікується, будуть поза грою до закінчення міжнародної перерви.
"Мудрик та Савіо будуть доступні після міжнародної перерви", - сказав Де Дзербі в інтерв'ю Spursplay у п'ятницю, 30 жовтня.
Доповнення
Український вінгер англійського "Челсі" Михайло Мудрик, повернувшись у футбол після скасування дискваліфікації, на правах оренди перейшов у інший лондонський клуб, "Тоттенгем". Орендна угода розрахована до завершення сезону-2026/27.
Мудрик зіграв за "Тоттенгем" лише один раз з моменту переходу з "Челсі". Вінгер отримав те, що Де Дзербі назвав "дурною" травмою гомілковостопного суглоба, на тренуванні після свого дебюту проти "Ноттінгем Форест", повідомляло The Standard.