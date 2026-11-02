Тренер "Тоттенгема" назвав терміни повернення Мудрика

Головний тренер лондонського "Тоттенгема" Роберто Де Дзербі надав оновлену інформацію щодо можливих термінів повернення Михайла Мудрика. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення ФК.

Деталі

Мудрик не грав з вересня, але тренер дав позитивний прогноз.

Орендований з "Челсі" Мудрик та ще одне літнє придбання Савіо, як очікується, будуть поза грою до закінчення міжнародної перерви.

"Мудрик та Савіо будуть доступні після міжнародної перерви", - сказав Де Дзербі в інтерв'ю Spursplay у п'ятницю, 30 жовтня.

Доповнення

Український вінгер англійського "Челсі" Михайло Мудрик, повернувшись у футбол після скасування дискваліфікації, на правах оренди перейшов у інший лондонський клуб, "Тоттенгем". Орендна угода розрахована до завершення сезону-2026/27.

Мудрик зіграв за "Тоттенгем" лише один раз з моменту переходу з "Челсі". Вінгер отримав те, що Де Дзербі назвав "дурною" травмою гомілковостопного суглоба, на тренуванні після свого дебюту проти "Ноттінгем Форест", повідомляло The Standard.