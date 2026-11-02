Тренер "Тоттенхэма" назвал сроки возвращения Мудрика

Главный тренер лондонского «Тоттенгема» Роберто Де Дзерби предоставил обновлённую информацию о возможных сроках возвращения Михаила Мудрика. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение ФК.

Детали

Мудрик не играл с сентября, но тренер дал положительный прогноз.

Арендованный у «Челси» Мудрик и ещё одно летнее приобретение Савио, как ожидается, будут вне игры до окончания международной паузы.

«Мудрик и Савио будут доступны после международной паузы», — сказал Де Дзерби в интервью Spursplay в пятницу, 30 октября.

Дополнение

Украинский вингер английского «Челси» Михаил Мудрик, вернувшись в футбол после отмены дисквалификации, на правах аренды перешёл в другой лондонский клуб, «Тоттенгем». Арендное соглашение рассчитано до завершения сезона-2026/27.

Мудрик сыграл за «Тоттенгем» лишь один раз с момента перехода из «Челси». Вингер получил то, что Де Дзерби назвал «глупой» травмой голеностопного сустава, на тренировке после своего дебюта против «Ноттингем Форест», сообщало The Standard.