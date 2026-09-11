Тренер "Тоттенгема" підтвердив травму Мудрика

Головний тренер лондонського "Тоттенгема" Роберто де Дзербі підтвердив травму українського вінгера Михайла Мудрика. Про це повідомляє пресслужба "шпор", передає УНН.

Це була дурна травма для Мудрика, і ми сподіваємося, що він зможе повернутися якомога швидше - як заради нього самого, так і заради нас. Заради нього, бо він занадто багато натерпівся, і заради нас, бо ми втратили одного гравця - важливого гравця - сказав де Дзербі.

Він додав, що Мудрик відіграв 20 хвилин у Ноттінгемі, показав хорошу гру, але це цілком нормальний процес, коли гравець тривалий час не виходив на поле.

Він відчув біль у щиколотці. Потім через два дні він пройшов медичне обстеження, і ми з’ясували, у чому проблема. Але після тривалої перерви ми знали, що таке може статися. Дурна травма, але ми не дурні. Коли ми підписали Мудрика, ми вже знали, що йому буде важко повернутися як повноцінному гравцеві - додав тренер.

Доповнення

Український вінгер англійського "Челсі" Михайло Мудрик на правах оренди перейшов у інший лондонський клуб, "Тоттенгем".

Дебютував українець у складі "шпор" 5 вересня у матчі проти "Ноттінгем Форест", вийшовши на заміну на 76-й хвилині замість Матіса Теля.

ЗМІ повідомляли, що Мудрик "вилетів" на 6-8, що теоретично робить неможливим його участь у матчах збірної України, яка вже 25 вересня матчем проти Угорщини стартує у Лізі націй.

Нагадаємо

Український футболіст Михайло Мудрик заявив, що тимчасова дискваліфікація скасована і його увага буде зосереджена на поверненні до футболу.