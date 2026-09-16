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Рада посилила відповідальність за шахрайські кол-центри - закон ухвалено в цілому

Київ • УНН

 • 814 перегляди

Парламент ухвалив закон №10190 із новими статтями про електронно-комунікаційне шахрайство та шахрайські організації. За проголосували 313 депутатів.

Рада посилила відповідальність за шахрайські кол-центри - закон ухвалено в цілому

Верховна Рада України підтримала посилення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів. Відповідний закон №10190 було ухвалено в цілому 16 вересня, повідомляє пресслужба парламенту, передає УНН.

Деталі

За закон проголосували 313 народних депутатів. Даний нормативно-правовий акт передбачає доповнення Кримінального кодексу України новими статтями, що передбачають відповідальність за протиправне збирання, зберігання та використання персональних даних, банківської таємниці й реквізитів платіжних інструментів для заволодіння чужим майном.

Діюча ст. 190 "Шахрайство" Кримінального кодексу України (далі - Кримінального кодексу України) не відповідає сучасним реаліям нормативно-правового регулювання, не дає можливості для ефективної реалізації функції превенції та містить застарілі поняття, наприклад, "електронно-обчислювальна техніка", що частково унеможливлює її доказування правоохоронними органами

- йдеться в пояснювальній записці до закону.

Крім цього, даний закон запроваджує формальний склад злочину для ефективної протидії системним схемам, зокрема "фінансовим пірамідам".

Відповідно до пояснювальної записки, закон передбачає внесення зміни до Кримінального кодексу України шляхом доповнення новою статтею 1901 "Електронно-комунікаційне шахрайство", яка передбачає відповідальність за Електронно-комунікаційне шахрайство, тобто протиправне збирання, зберігання, обробка та використання персональних даних, інформації, яка містить банківську таємницю, у тому числі індивідуальну облікову інформацію, реквізити платіжного інструменту, платіжної картки, код авторизації, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронної комунікації та/або технічних засобів електронних комунікацій.

Також, Кримінальний кодекс України доповнюється новими статтями:

  • ст. 2554 («Створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній»);
    • ст. 2555 «Залучення до участі у електроннокомунікаційній шахрайській організації» із встановленням нової відповідальності за дії таких шахрайських організацій та участь у них.

      Нагадаємо

      Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №16013 для посилення захисту банківських рахунків громадян від кібершахрайства. Документ передбачає кримінальну відповідальність за передачу карток і доступу до рахунків.

      Євген Устименко

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