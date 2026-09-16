Рада усилила ответственность за мошеннические кол-центры — закон принят в целом

$44.600.0451.450.06
ukenru
09:01 • 4948 просмотра
В семи областях наблюдаются частичные отключения электроэнергии из-за вражеских атак на энергообъекты
08:21 • 5406 просмотра
Зеленский заявил о поражении ярославского НПЗ и шести бортов на аэродроме в ростовеVideo
Эксклюзив
07:57 • 21914 просмотра
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
07:10 • 14821 просмотра
Президент назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности Генерального прокурора
06:47 • 17571 просмотра
До 18 возросло число пострадавших в Киеве в результате вражеской атаки РФPhoto
17 сентября, 03:36 • 28879 просмотра
В Европе второй раз за неделю загорелось оборонное предприятие, производящее снаряды для Украины
17 сентября, 03:05 • 26197 просмотра
В Ярославле после атаки дронов горит один из крупнейших НПЗ России — OSINT
17 сентября, 02:16 • 22950 просмотра
Пока Украине не хватает ракет для ПВО, США расходовали более 4 противоракет на каждую цель во время атаки Ирана
17 сентября, 02:05 • 21957 просмотра
Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Киев возросло до 12 — среди них 2 ребёнка
17 сентября, 01:18 • 15698 просмотра
В Донецкой области «выборы» в Госдуму РФ проводят под надзором вооружённых автоматами людейPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
45%
748мм
Популярные новости
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 37755 просмотра
Ночная атака рф на Киев — пострадали 4 человека, среди них 10-летний ребёнок17 сентября, 00:40 • 27287 просмотра
Что празднуют 17 сентября в Украине и мире 03:57 • 13785 просмотра
В Киеве число раненых в результате ночной атаки рф возросло до 16Photo05:39 • 25166 просмотра
Удар рф по железной дороге: повреждён вокзал Берестина, в Киеве ограничено движение кольцевой электричкиVideo07:37 • 11372 просмотра
публикации
Ассоциация налогоплательщиков призывает Минфин оперативно решить проблему с налогообложением авиализинга
Эксклюзив
07:57 • 21927 просмотра
США решают, какой будет ключевая ставка: что это означает для доллара и мировых рынков16 сентября, 15:48 • 52843 просмотра
Роль адвоката в защите бизнеса во время следственных действий или почему искать адвоката после обыска уже поздно16 сентября, 15:27 • 49059 просмотра
Европа усиливает оборону - Урсула фон дер Ляйен рассказала, что изменитсяPhoto16 сентября, 11:06 • 51958 просмотра
Авиация под давлением: необоснованное толкование налогообложения авиализинга угрожает бюджетным поступлениям16 сентября, 10:00 • 57478 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесса
Иран
Реклама
УНН Lite
Звезда Disney Дебби Райан рассказала о травме мозга, которая изменила её жизнь17 сентября, 00:05 • 38123 просмотра
Барак Обама скорбит по домашнему питомцу, который умер после 13 лет жизни в семьеPhoto16 сентября, 23:05 • 41264 просмотра
Племянницы Трэвиса Келси придумали особое имя для Тейлор Свифт после её свадьбы с футболистом16 сентября, 22:06 • 38118 просмотра
Король Чарльз якобы говорил, что принцессу Диану «скоро забудут», — Букингемский дворец отреагировал16 сентября, 21:05 • 37427 просмотра
Новая надежда украинской атаки — кто такой Артём Степанов, на которого рассчитывает Мальдера, и как он произвёл фурор в Нидерландах16 сентября, 15:40 • 42130 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Financial Times

Рада усилила ответственность за мошеннические кол-центры — закон принят в целом

Киев • УНН

 • 14080 просмотра

Парламент принял закон №10190 с новыми статьями об электронно-коммуникационном мошенничестве и мошеннических организациях. За проголосовали 313 депутатов.

Рада усилила ответственность за мошеннические кол-центры — закон принят в целом

Верховная Рада Украины поддержала усиление ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических кол-центров. Соответствующий закон №10190 был принят в целом 16 сентября, сообщает пресс-служба парламента, передает УНН.

Детали

За закон проголосовали 313 народных депутатов. Данный нормативно-правовой акт предусматривает дополнение Уголовного кодекса Украины новыми статьями, предусматривающими ответственность за противоправные сбор, хранение и использование персональных данных, банковской тайны и реквизитов платежных инструментов для завладения чужим имуществом.

Действующая ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины (далее — Уголовного кодекса Украины) не соответствует современным реалиям нормативно-правового регулирования, не дает возможности для эффективной реализации функции превенции и содержит устаревшие понятия, например, «электронно-вычислительная техника», что частично делает невозможным ее доказывание правоохранительными органами

— говорится в пояснительной записке к закону.

Кроме этого, данный закон вводит формальный состав преступления для эффективного противодействия системным схемам, в частности «финансовым пирамидам».

В соответствии с пояснительной запиской, закон предусматривает внесение изменения в Уголовный кодекс Украины путем дополнения новой статьей 1901 «Электронно-коммуникационное мошенничество», которая предусматривает ответственность за электронно-коммуникационное мошенничество, то есть противоправные сбор, хранение, обработку и использование персональных данных, информации, содержащей банковскую тайну, в том числе индивидуальную учетную информацию, реквизиты платежного инструмента, платежной карты, код авторизации, с целью завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронной коммуникации и/или технических средств электронных коммуникаций.

Также Уголовный кодекс Украины дополняется новыми статьями:

  • ст. 2554 («Создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней»);
    • ст. 2555 «Вовлечение в участие в электронно-коммуникационной мошеннической организации» с установлением новой ответственности за действия таких мошеннических организаций и участие в них.

      Напомним

      Верховная Рада приняла за основу законопроект №16013 для усиления защиты банковских счетов граждан от кибермошенничества. Документ предусматривает уголовную ответственность за передачу карт и доступа к счетам.

      Евгений Устименко

      ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
      Законы
      Кибератака
      Банковская карта
      Верховная Рада
      Украина