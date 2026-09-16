Рада усилила ответственность за мошеннические кол-центры — закон принят в целом

Верховная Рада Украины поддержала усиление ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических кол-центров. Соответствующий закон №10190 был принят в целом 16 сентября, сообщает пресс-служба парламента, передает УНН.

Детали

За закон проголосовали 313 народных депутатов. Данный нормативно-правовой акт предусматривает дополнение Уголовного кодекса Украины новыми статьями, предусматривающими ответственность за противоправные сбор, хранение и использование персональных данных, банковской тайны и реквизитов платежных инструментов для завладения чужим имуществом.

Действующая ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины (далее — Уголовного кодекса Украины) не соответствует современным реалиям нормативно-правового регулирования, не дает возможности для эффективной реализации функции превенции и содержит устаревшие понятия, например, «электронно-вычислительная техника», что частично делает невозможным ее доказывание правоохранительными органами — говорится в пояснительной записке к закону.

Кроме этого, данный закон вводит формальный состав преступления для эффективного противодействия системным схемам, в частности «финансовым пирамидам».

В соответствии с пояснительной запиской, закон предусматривает внесение изменения в Уголовный кодекс Украины путем дополнения новой статьей 1901 «Электронно-коммуникационное мошенничество», которая предусматривает ответственность за электронно-коммуникационное мошенничество, то есть противоправные сбор, хранение, обработку и использование персональных данных, информации, содержащей банковскую тайну, в том числе индивидуальную учетную информацию, реквизиты платежного инструмента, платежной карты, код авторизации, с целью завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронной коммуникации и/или технических средств электронных коммуникаций.

Также Уголовный кодекс Украины дополняется новыми статьями:

ст. 2554 («Создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней»);

ст. 2555 «Вовлечение в участие в электронно-коммуникационной мошеннической организации» с установлением новой ответственности за действия таких мошеннических организаций и участие в них.

Напомним

Верховная Рада приняла за основу законопроект №16013 для усиления защиты банковских счетов граждан от кибермошенничества. Документ предусматривает уголовную ответственность за передачу карт и доступа к счетам.