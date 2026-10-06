В Украине возвращаются графики отключений света - где и когда
Киев • УНН
С 15:00 в части регионов будут действовать почасовые отключения и ограничения для бизнеса. Это происходит на фоне роста потребления и атак рф.
В Украину возвращаются отключения света. С 15 часов 6 октября в части регионов планируют ввести графики. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
Когда ожидать графики отключений света
С 15:00 до конца суток в некоторых регионах планируется применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графиков почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом до одной очереди
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"В случае ухудшения ситуации в отдельных регионах могут применяться аварийные отключения", - подчеркнули в министерстве.
Актуальные графики и информация об изменениях в электроснабжении размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
"Когда электроэнергия подается по графику, пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно. Это помогает уменьшить нагрузку на энергосистему и сократить продолжительность вынужденных ограничений", - призвали в Минэнерго.
Где есть отключения из-за атак рф
По данным Минэнерго, в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.
Там, где позволяет ситуация с безопасностью, энергетики работают над восстановлением. Энергетики делают все, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, указали в ведомстве.
Потребление выросло
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 6 октября, по состоянию на 09:30 оно было на 2,9% выше, чем в это же время предыдущего дня – в понедельник. Причина изменений – облачная погода в значительной части регионов Украины. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение объема энергопотребления из общей сети. Вчера, 5 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,7% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня – в пятницу, 2 октября.
"Пользование мощными электроприборами сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций – с 10:00 до 15:00", - отметили в компании.
"Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру – ситуация в энергосистеме может измениться", - подчеркнули в Укрэнерго.
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