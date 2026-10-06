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В Украине возвращаются графики отключений света - где и когда

Киев • УНН

 • 10864 просмотра

С 15:00 в части регионов будут действовать почасовые отключения и ограничения для бизнеса. Это происходит на фоне роста потребления и атак рф.

В Украине возвращаются графики отключений света - где и когда

В Украину возвращаются отключения света. С 15 часов 6 октября в части регионов планируют ввести графики. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Когда ожидать графики отключений света

С 15:00 до конца суток в некоторых регионах планируется применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графиков почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом до одной очереди

- сообщили в Минэнерго.

До 16 часов без света: ждать ли киевлянам длительных отключений в октябре и от чего это зависит06.10.26, 10:38 • 12350 просмотров

"В случае ухудшения ситуации в отдельных регионах могут применяться аварийные отключения", - подчеркнули в министерстве.

Актуальные графики и информация об изменениях в электроснабжении размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

"Когда электроэнергия подается по графику, пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно. Это помогает уменьшить нагрузку на энергосистему и сократить продолжительность вынужденных ограничений", - призвали в Минэнерго.

Где есть отключения из-за атак рф

По данным Минэнерго, в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.

Там, где позволяет ситуация с безопасностью, энергетики работают над восстановлением. Энергетики делают все, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, указали в ведомстве.

Потребление выросло

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 6 октября, по состоянию на 09:30 оно было на 2,9% выше, чем в это же время предыдущего дня – в понедельник. Причина изменений – облачная погода в значительной части регионов Украины. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение объема энергопотребления из общей сети. Вчера, 5 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,7% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня – в пятницу, 2 октября.

"Пользование мощными электроприборами сегодня целесообразно перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций – с 10:00 до 15:00", - отметили в компании.

"Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру – ситуация в энергосистеме может измениться", - подчеркнули в Укрэнерго.

россия совершила самую массированную атаку на энергетику Украины с зимы - Корецкий30.09.26, 14:59 • 6944 просмотра

Юлия Шрамко

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