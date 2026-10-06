В Україні повертаються графіки відключень світла - де і коли
Київ • УНН
З 15:00 у частині регіонів діятимуть погодинні відключення та обмеження для бізнесу. Це відбувається на тлі зростання споживання й атак рф.
В Україну повертаються відключення світла. З 15 години 6 жовтня у частині регіонів планують ввести графіки. Про це повідомили у Міненерго, пише УНН.
Коли очікувати графіки відключень світла
З 15:00 до кінця доби у деяких регіонах планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості і бізнесу та графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом до однієї черги
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"У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватися аварійні відключення", - наголосили в міністерстві.
Актуальні графіки та інформація про зміни в електропостачанні розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
"Коли електроенергія подається за графіком, будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно. Це допомагає зменшити навантаження на енергосистему та скоротити тривалість вимушених обмежень", - закликали в Міненерго.
Де є відключення через атаки рф
За даними Міненерго, внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання.
Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики працюють над відновленням. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, вказали у відомстві.
Споживання зросло
За даними Укренерго, споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 6 жовтня, станом на 09:30, воно було на 2,9% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина змін – хмарна погода у значній частині регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Вчора, 5 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 2 жовтня.
"Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 15:00", - зазначили у компанії.
"Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру – ситуація в енергосистемі може змінитись", - підкреслили в Укренерго.
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