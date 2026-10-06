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До 16 годин без світла: чи чекати киянам тривалих відключень у жовтні і від чого це залежить

Київ • УНН

 • 6990 перегляди

Експерт попередив про тривалі відключення у Києві через нові удари рф по енергетиці. За температури до +5 °C вони можуть тривати 14–16 годин.

До 16 годин без світла: чи чекати киянам тривалих відключень у жовтні і від чого це залежить

Цього місяця у Києві можуть бути тривалі відключення електроенергії, якщо рф продовжить удари по енергетичних об’єктах. За певних умов світла може не бути по 14-16 годин на добу. Про це в коментарі для УНН розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

росія продовжує нищити енергетику 

За словами експерта, Україна вже мала подібний досвід минулої зими.

Ми вже це проходили минулої зими, коли без світла ми сиділи і по 20, і по 22 години, а в Київській області взагалі світла не було по п’ять-сім діб. Тому йдеться про те, що це реально. Але є певні фактори, які на це впливають. Головними факторами, що може вплинути на продовження обмежень, - це є обстріли російської федерації та ураження наших енергетичних об’єктів. Враховуючи те, що минулого тижня обстріли були практично всіх складових подачі електроенергії до споживачів, маючи на увазі основні об’єкти генерації, тобто Київську ГЕС, Трипільську ТЕС, ТЕЦ-5. По цих об’єктах були удари

– каже Олег Попенко.

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За словами Олега Попенка, подальші атаки можуть призвести до нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, і у такому разі відновлення окремих об’єктів може зайняти тривалий час.

У разі продовження обстрілів нас із вами можуть очікувати руйнування енергетичних об’єктів, по яких росія вже завдала раніше ударів. І це все призведе просто до зупинки подачі електроенергії, і можемо просто залишитися без світла на довгий термін

– пояснює експерт.

Олег Попенко також пояснив, що повністю захистити об’єкти генерації від ударів неможливо.

"Усі об’єкти мають різних власників, але системно підготувати захист у більшості випадків просто фізично неможливо. Ми не можемо повноцінно захистити об’єкти генерації", – наголошує Олег Попенко.

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За словами експерта, у разі продовження атак тривалі обмеження можуть початися вже в жовтні. До того ж, на їхню тривалість також впливатимуть і погодні умови.

Зниження температури – вирішальний фактор

Якщо в лютому, за низьких температур, ми сиділи без світла по 20-22 години, то в жовтні ситуація може бути іншою, бо місяць ще не такий холодний. Але невідомо, якою буде погода після 15 жовтня. Якщо температура опускатиметься хоча б до +5 °C, то відключення можуть сягати і по 14-16 годин

– підкреслює експерт.

Які саме райони столиці можуть постраждати найбільше - заздалегідь визначити неможливо. Це залежатиме від того, які саме об’єкти будуть пошкоджені.

"Як такого пріоритету немає - залежно від того, куди будуть стріляти. У нас є об’єкти, які живляться електроенергією через ТЕЦ-5, а є такі, що через Київську ГЕС, а є через Трипільську ТЕС. Тобто в залежності від того, куди будуть удари, там і будуть проблеми з подачею електроенергії. Плюс залежить від якості нашої енергетичної інфраструктури, я маю на увазі ДТЕК у місті, яка спроможна передати ту чи іншу кількість електроенергії в той чи інший район. Це також буде впливати", – резюмував Олег Попенко.

Таким чином, можливі тривалі відключення у столиці залежатимуть передусім від подальших російських ударів, стану енергетичних об’єктів та погодних умов.

Алла Кіосак

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