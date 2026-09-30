Ворог атакував Трипільську ТЕС, пошкоджено генеруюче обладнання
Київ • УНН
30 вересня росіяни атакували Трипільську ТЕС на Київщині. Фахівці оцінять пошкодження та визначать обсяг ремонтних робіт.
росіяни, 30 вересня, атакували Трипільську теплоелектростанцію на Київщині і пошкодили генеруюче обладнання. Про це повідомили у ПАТ "Центренерго", пише УНН.
Зараз наше першочергове завдання — оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати
Зазначається, що інші деталі щодо наслідків атаки з міркувань безпеки компанія наразі не коментує.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що основною ціллю удару була енергетика Києва та області. Загинули п’ятеро людей, зокрема дитина, ще 14 отримали поранення.
російські атаки спричинили затримки поїздів в Україні 30 вересня30.09.26, 13:35 • 1700 переглядiв