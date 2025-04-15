"Центренерго" заперечило слова члена наглядової ради про можливе повернення графіків відключень електроенергії. Компанія наголошує, що визначення графіків є компетенцією "Укренерго".
Член наглядової ради "Центренерго" попередив про можливе повернення графіків відключень електроенергії через зниження температури. Для балансування енергосистеми можуть знадобитися додаткові заходи вже наступного тижня.
ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра енергетики за махінації з вугіллям на 12 млн грн. Підозрюваний причетний до
незаконного продажу вугілля приватній компанії замість державного "Центренерго".
Колишнім заступнику міністра енергетики, нардепу та директору ДП 'Укрвугілля' повідомлено про підозру у зловживаннях. Вони завдали збитків ПАТ 'Центренерго' на 12 млн грн через незаконний продаж вугілля.