ICU залишається поза увагою правоохоронців, попри скандали з Медведчуком, Порошенком і Януковичем

Група "Інвестиційний капітал Україна" (ICU) впродовж років дивним чином уникає покарання в Україні, попри її фігурування у низці гучних скандалів та підозри у корупції на найвищому рівні. За часів Петра Порошенка ICU називали його "фінансовою тінню", однак компанія щоразу залишалася поза увагою силових органів.

Складається враження, що ICU надає фінансові послуги вже поточній владі. Або ж має потужного міжнародного покровителя, з яким вимушений рахуватися навіть Офіс президента Володимира Зеленського. Ці дві версії найкраще пояснюють дивну неуразливість ICU йдеться у матеріалі.

ICU фігурувала одразу в кількох гучних справах: "вугільній справі" Медведчука та Порошенка, відмиванні коштів соратниками Януковича, схемі "Роттердам+", а також у присвоєнні відсотків від заморожених активів російського Сбербанку.

"Вугільна справа"

У вересні має продовжитися розгляд справи про державну зраду. Слідство вважає, що Віктор Медведчук і Петро Порошенко організували схему постачання вугілля з окупованих територій, штучно блокуючи імпорт із ПАР. Як наслідок, Державна компанія "Центренерго" закупила вугілля у структур, пов’язаних із Медведчуком, на суму 3 млрд грн. Ці кошти могли піти на фінансування терористів. Через це дії підозрюваних кваліфікуються як держзрада.

Ключовим фігурантом виступає екс-міністр енергетики Володимир Демчишин (2014–2016). Саме він призначав представників так званих "ДНР"/"ЛНР" керівниками держпідприємств та змушував "Центренерго" підписувати з ними угоди.

Демчишин – жодним чином не прохідний персонаж, і навіть не жертва обставин. Він свідомо діяв на користь Медведчука. Робив це довго, зберігаючи життєздатність схеми. Фактично, Демчишина призначили, аби він реалізував злочинну схему. Це зокрема означало, що він мав довіру не лише Порошенка, а й Медведчука - наголошується у матеріалі.

Важливо, що Демчишин з 2008 до 2014 року очолював інвестбанкінг ICU та був акціонером групи. Він залишався співвласником навіть на посаді міністра і після відставки – до листопада 2021 року, коли "своєчасно" вийшов із числа акціонерів за кілька днів до вручення підозри СБУ та ДБР.

Відмивання коштів соратниками Януковича

У 2013 році ICU підозрювали в участі у схемах олігарха Сергія Курченка, коли компанія виступала брокером при купівлі держоблігацій від імені восьми кіпрських компаній. Йшлося про суму понад 2 млрд грн.

"Схема "Роттердам+"

ICU також підозрювали в інсайдерській торгівлі.

Група ICU скупила з великим дисконтом борги найбільшої енергетичної компанії України. Після чого Вовк, голова українського енергетичного регулятора (НКРЕКУ), схвалив "Роттердам+" - новий принцип розрахунку ціни електроенергії, за якого прибутки енергокомпаній стрімко злетіли. Вартість цінних паперів після цього рішення значно зросла, та принесла ICU чималий прибуток - йдеться у матеріалі.

Слідчі стверджували, що Вовк діяв у змові з організаціями групи ICU, але потім з невідомих причин припинили розслідування. Нагадаю, Демчишин на той час лишався серед акціонерів.

Присвоєння коштів держави від конфіскації активів Сбербанку

Окрема справа стосується присвоєння відсотків від заморожених активів української "дочки" російського Сбербанку на 949 млн грн. ICU та її акціонерів Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка держава прагне зобов’язати повернути близько 47,5 млн доларів у рамках цивільного процесу. Верховний Суд уже підтвердив законність відсторонення Пасенюка і Стеценка від наглядової ради "Авангард Банку".

Висновок: попри низку гучних скандалів і підозр у співпраці з найвпливовішими політичними фігурами України – від Януковича до Порошенка й Медведчука – група ICU так і не стала об’єктом повноцінного антикорупційного розслідування.