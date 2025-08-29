$41.260.06
ICU остается вне поля зрения правоохранительных органов, несмотря на скандалы с Медведчуком, Порошенко и Януковичем

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Инвестиционная группа ICU фигурировала в делах Медведчука, Порошенко, Януковича и «Роттердам+». Компания остается вне поля зрения правоохранительных органов, что вызывает вопросы.

ICU остается вне поля зрения правоохранительных органов, несмотря на скандалы с Медведчуком, Порошенко и Януковичем

Группа "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) на протяжении многих лет странным образом избегает наказания в Украине, несмотря на ее фигурирование в ряде громких скандалов и подозрения в коррупции на высшем уровне. Во времена Петра Порошенко ICU называли его "финансовой тенью", однако компания каждый раз оставалась вне поля зрения силовых органов.

Создается впечатление, что ICU предоставляет финансовые услуги уже текущей власти. Или же имеет мощного международного покровителя, с которым вынужден считаться даже Офис президента Владимира Зеленского. Эти две версии лучше всего объясняют странную неуязвимость ICU

ICU фигурировала сразу в нескольких громких делах: "угольном деле" Медведчука и Порошенко, отмывании средств соратниками Януковича, схеме "Роттердам+", а также в присвоении процентов от замороженных активов российского Сбербанка.

"Угольное дело"

В сентябре должно продолжиться рассмотрение дела о государственной измене. Следствие считает, что Виктор Медведчук и Петр Порошенко организовали схему поставок угля с оккупированных территорий, искусственно блокируя импорт из ЮАР. Как следствие, Государственная компания "Центрэнерго" закупила уголь у структур, связанных с Медведчуком, на сумму 3 млрд грн. Эти средства могли пойти на финансирование террористов. Из-за этого действия подозреваемых квалифицируются как госизмена.

Ключевым фигурантом выступает экс-министр энергетики Владимир Демчишин (2014–2016). Именно он назначал представителей так называемых "ДНР"/"ЛНР" руководителями госпредприятий и заставлял "Центрэнерго" подписывать с ними соглашения.

Демчишин – никоим образом не проходной персонаж, и даже не жертва обстоятельств. Он сознательно действовал в пользу Медведчука. Делал это долго, сохраняя жизнеспособность схемы. Фактически, Демчишина назначили, чтобы он реализовал преступную схему. Это в частности означало, что он имел доверие не только Порошенко, но и Медведчука

- отмечается в материале.

Важно, что Демчишин с 2008 по 2014 год возглавлял инвестбанкинг ICU и был акционером группы. Он оставался совладельцем даже на посту министра и после отставки – до ноября 2021 года, когда "своевременно" вышел из числа акционеров за несколько дней до вручения подозрения СБУ и ГБР.

Отмывание средств соратниками Януковича

В 2013 году ICU подозревали в участии в схемах олигарха Сергея Курченко, когда компания выступала брокером при покупке гособлигаций от имени восьми кипрских компаний. Речь шла о сумме более 2 млрд грн.

"Схема "Роттердам+"

ICU также подозревали в инсайдерской торговле.

Группа ICU скупила с большим дисконтом долги крупнейшей энергетической компании Украины. После чего Вовк, глава украинского энергетического регулятора (НКРЭКУ), одобрил "Роттердам+" - новый принцип расчета цены электроэнергии, при котором доходы энергокомпаний стремительно взлетели. Стоимость ценных бумаг после этого решения значительно возросла, и принесла ICU немалую прибыль

- говорится в материале.

Следователи утверждали, что Вовк действовал в сговоре с организациями группы ICU, но затем по неизвестным причинам прекратили расследование. Напомню, Демчишин в то время оставался среди акционеров.

Присвоение средств государства от конфискации активов Сбербанка

Отдельное дело касается присвоения процентов от замороженных активов украинской "дочки" российского Сбербанка на 949 млн грн. ICU и ее акционеров Макара Пасенюка и Константина Стеценко государство стремится обязать вернуть около 47,5 млн долларов в рамках гражданского процесса. Верховный Суд уже подтвердил законность отстранения Пасенюка и Стеценко от наблюдательного совета "Авангард Банка".

Вывод: несмотря на ряд громких скандалов и подозрений в сотрудничестве с самыми влиятельными политическими фигурами Украины – от Януковича до Порошенко и Медведчука – группа ICU так и не стала объектом полноценного антикоррупционного расследования.

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономика
Электроэнергия
Петр Порошенко
Centrenergo
Макар Пасенюк
Константин Стеценко
Служба безопасности Украины
Южная Африка
Владимир Зеленский
Украина
Кипр