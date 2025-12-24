Посол США при НАТО: "Переговоры продуктивны, но атаки рф по Украине говорят сами за себя"
Посол Соединенных Штатов Америки при Организации Североатлантического договора Мэтью Уитакер добавил, что россия никогда не была готова признать потери миллионов своих военных.
Посол Соединенных Штатов Америки при Организации Североатлантического договора Мэтью Уитакер назвал продуктивными переговоры по прекращению российско-украинской войны. Об этом он заявил в интервью Fox News, передает УНН.
В то же время американский дипломат признал, что российские атаки по Украине говорят сами за себя. Он добавил: США сейчас пытаются понять, на что может пойти кремль для урегулирования ситуации.
Очевидно, что прошедшие выходные, проведенные одновременно два или три дня на переговорах как с украинцами, так и с россиянами, были, как сказал Стив Уиткофф (спецпредставитель Дональда Трампа - ред), продуктивными и конструктивными. Но сейчас мяч на стороне россиян
Также он отметил, что сейчас "на столе" около четырех документов. Речь идет не только о 20-пунктном мирном плане вместе с многосторонними гарантиями безопасности, но и о гарантиях безопасности со стороны США, плане экономического роста и процветания после прекращения войны и достижения мира.
Кроме того, Уитакер добавил, что россия никогда не была готова признать потери миллионов своих военных.
Ранее УНН сообщал, что от Президента Украины Владимира Зеленского впервые обнародованы 20 пунктов "базового документа об окончании войны".