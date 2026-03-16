Потери РФ за сутки составили 760 оккупантов и почти две тысячи беспилотников - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб обновил данные о потерях врага по состоянию на 16 марта. Кроме личного состава уничтожено 1883 БПЛА, корабль и десятки единиц артиллерии.
За сутки 15 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 760 солдат и 1883 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1279930 (+760) человек ликвидировано
- танков ‒ 11781 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 24215 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 38457 (+19)
- РСЗО ‒ 1687 (+1)
- средства ПВО ‒ 1333 (+1)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 349 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 181153 (+1883)
- крылатые ракеты ‒ 4468 (0)
- корабли / катера ‒ 33 (+1)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 83624 (+111)
- специальная техника ‒ 4091 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
Война вступила в новую стадию, увеличение протяженности "килл-зон" становится следствием роста возможностей ударных БпЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.
Более 15 000 мирных украинцев погибли от действий рф за время войны - Лубинец13.03.26, 11:05 • 4030 просмотров