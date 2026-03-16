Потери РФ за сутки составили 760 оккупантов и почти две тысячи беспилотников - Генштаб

За сутки 15 марта российские войска потеряли на войне с Украиной 760 солдат и 1883 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1279930 (+760) человек ликвидировано

танков ‒ 11781 (0)

боевых бронированных машин ‒ 24215 (+2)

артиллерийских систем ‒ 38457 (+19)

РСЗО ‒ 1687 (+1)

средства ПВО ‒ 1333 (+1)

самолетов ‒ 435 (0)

вертолетов ‒ 349 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 181153 (+1883)

крылатые ракеты ‒ 4468 (0)

корабли / катера ‒ 33 (+1)

подводные лодки ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 83624 (+111)

специальная техника ‒ 4091 (+2)

Данные уточняются.

Напомним

Война вступила в новую стадию, увеличение протяженности "килл-зон" становится следствием роста возможностей ударных БпЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

Более 15 000 мирных украинцев погибли от действий рф за время войны - Лубинец