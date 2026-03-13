$44.160.1950.960.02
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Более 15 000 мирных украинцев погибли от действий рф за время войны - Лубинец

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Дмитрий Лубинец сообщил о 220 493 преступлениях агрессии и 15 172 погибших гражданских. Среди жертв 688 детей, однако реальные масштабы намного больше.

Более 15 000 мирных украинцев погибли от действий рф за время войны - Лубинец

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину зафиксировано 220 493 преступления агрессии и военные преступления, 15 172 мирных жителя погибли, 688 детей убиты. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Подробности

Во время выступления на Интерактивном диалоге с Независимой международной комиссией ООН по расследованию нарушений в Украине омбудсмен подчеркнул: речь идет о подтвержденных данных - реальные масштабы российского насилия и жестокости значительно больше.

Лубинец призвал международное сообщество немедленно документировать каждый случай насилия, каждый удар и каждого погибшего или пострадавшего, обеспечить надлежащую правовую оценку.

Преступления россии против Украины не имеют срока давности и должны быть полностью оценены и привлечены к ответственности

- подчеркнул омбудсмен.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о вероятном похищении и вывозе 19 украинцев из села Сопич Сумской области. Он обратился к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием организовать посещение и возвращение граждан.

Евгений Устименко

