Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
Киев • УНН
В москве 24 декабря ликвидированы двое российских полицейских, которые воевали в Украине и пытали украинских военнопленных. Еще двое получили тяжелые травмы от взрыва возле полицейского участка.
В ночь на 24 декабря в москве ликвидировали двух российских полицейских, участвовавших в войне против Украины и пытавших украинских военнопленных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в разведке.
Подробности
По данным источников, это произошло около часа ночи по московскому времени на елецкой улице на юге российской столицы. Мужчина, несогласный с агрессивной политикой своего государства, приблизился к патрульному автомобилю, стоявшему неподалеку от полицейского участка, после чего бросил в окно автомобиля взрывное устройство.
В результате взрыва погибли двое российских полицейских. Еще двое оказались в больницах с тяжелыми травмами. Источники в украинской разведке отмечают, что ликвидированные полицейские ранее участвовали в российской вооруженной агрессии против Украины и пытали украинских пленных.
Это противоречит Женевским конвенциям и правилам и обычаям ведения войны
Напомним
22 декабря в россии сообщили о подрыве автомобиля с генерал-майором из минобороны рф на парковке в москве.
Впоследствии в следственном комитете рф объявили, что начальник управления оперативной подготовки генштаба вс рф генерал-лейтенант фанил сарваров скончался от травм после подрыва его автомобиля в москве.