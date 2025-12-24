$42.100.05
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 7362 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 25924 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 43189 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 57571 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 65039 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 40554 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 49730 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 22088 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 19264 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Наращивание военной мощи Китаем делает США уязвимыми - Пентагон
США ввели визовые ограничения против пяти человек за давление на свободу слова
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФ
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машин
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией

Эксклюзив

23 декабря, 15:15
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 57571 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жилье
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?

Эксклюзив

22 декабря, 14:35
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 104006 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Андрей Пышный
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Китай
Сумская область
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машин
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезоном
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлер
Техника
Социальная сеть
Отопление
The New York Times
Фильм

Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве

Киев • УНН

 • 362 просмотра

В москве 24 декабря ликвидированы двое российских полицейских, которые воевали в Украине и пытали украинских военнопленных. Еще двое получили тяжелые травмы от взрыва возле полицейского участка.

Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве

В ночь на 24 декабря в москве ликвидировали двух российских полицейских, участвовавших в войне против Украины и пытавших украинских военнопленных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в разведке.

Подробности

По данным источников, это произошло около часа ночи по московскому времени на елецкой улице на юге российской столицы. Мужчина, несогласный с агрессивной политикой своего государства, приблизился к патрульному автомобилю, стоявшему неподалеку от полицейского участка, после чего бросил в окно автомобиля взрывное устройство.

В результате взрыва погибли двое российских полицейских. Еще двое оказались в больницах с тяжелыми травмами. Источники в украинской разведке отмечают, что ликвидированные полицейские ранее участвовали в российской вооруженной агрессии против Украины и пытали украинских пленных.

Это противоречит Женевским конвенциям и правилам и обычаям ведения войны

- говорится в сообщении.

Напомним

22 декабря в россии сообщили о подрыве автомобиля с генерал-майором из минобороны рф на парковке в москве.

Впоследствии в следственном комитете рф объявили, что начальник управления оперативной подготовки генштаба вс рф генерал-лейтенант фанил сарваров скончался от травм после подрыва его автомобиля в москве.

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости МираПроисшествия
Военное положение
Война в Украине
Украина