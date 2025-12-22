У росії повідомляють про підрив авто з генерал-майором з міноборони рф на парковці у москві
Київ • УНН
На парковці в москві вибухнув автомобіль, внаслідок чого, за повідомленнями росЗМІ, постраждав генерал-майор міноборони рф фаніл сарваров.
Автомобіль вибухнув на парковці у москві. Щонайменше одна людина постраждала. За даними росЗМІ, ідеться про генерал-майора начальника управління оперативної підготовки міноборони рф фаніла сарварова, пише УНН.
Деталі
За даними російських ЗМІ та телеграм-каналів, причиною вибуху автомобіля в москві, попередньо, стало СВП. За однією з версій, пристрій було закладено під днищем Kia Sorento і рвонуло за кілька секунд після того, як машина почала рух.
Машина вибухнула прямо у дворі одного з ЖК - ймовірно постраждав власник Kia Sorento, у нього сильно пошкоджена нога і все тіло вкрите опіками, пишуть очевидці.
Порушено кримінальну справу. За даними SHOT, у 56-річного потерпілого множинні осколкові поранення, закриті переломи, поранення ніг та перелом лицьової кістки. Він перебуває у вкрай тяжкому стані, його госпіталізують.
За даними росЗМІ, "на Ясеневій вулиці підірвано генерал-майора начальника управління оперативної підготовки міноборони рф фаніла сарварова. Він є учасником бойових дій у Чечні, Осетії та Сирії, а також учасником війни на території України".
У москві підірвали авто заступника начальника військового радіоцентру рф: що відомо 24.07.24, 09:40 • 16658 переглядiв