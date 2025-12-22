У росії повідомляють про підрив авто з генерал-майором з міноборони рф на парковці у москві

$42.340.00
49.590.00
ukenru
01:25 • 11865 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 23648 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 28462 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 36767 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 35598 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 46591 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 71273 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 81787 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 45507 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 38660 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
88%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зірка горорів Джеймс Ренсон помер у 46 років: судмедексперти назвали причину21 грудня, 21:19 • 13406 перегляди
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит01:43 • 5064 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа02:55 • 10499 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду03:48 • 12728 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 9354 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 25421 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 48101 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 81788 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 119155 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 88059 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Флорида
Білий дім
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 19322 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 20994 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 33137 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 56316 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 38724 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Дипломатка
Фільм
Серіали

У росії повідомляють про підрив авто з генерал-майором з міноборони рф на парковці у москві

Київ • УНН

 • 392 перегляди

На парковці в москві вибухнув автомобіль, внаслідок чого, за повідомленнями росЗМІ, постраждав генерал-майор міноборони рф фаніл сарваров.

У росії повідомляють про підрив авто з генерал-майором з міноборони рф на парковці у москві

Автомобіль вибухнув на парковці у москві. Щонайменше одна людина постраждала. За даними росЗМІ, ідеться про генерал-майора начальника управління оперативної підготовки міноборони рф фаніла сарварова, пише УНН.

Деталі

За даними російських ЗМІ та телеграм-каналів, причиною вибуху автомобіля в москві, попередньо, стало СВП. За однією з версій, пристрій було закладено під днищем Kia Sorento і рвонуло за кілька секунд після того, як машина почала рух.

Машина вибухнула прямо у дворі одного з ЖК - ймовірно постраждав власник Kia Sorento, у нього сильно пошкоджена нога і все тіло вкрите опіками, пишуть очевидці. 

Порушено кримінальну справу. За даними SHOT, у 56-річного потерпілого множинні осколкові поранення, закриті переломи, поранення ніг та перелом лицьової кістки. Він перебуває у вкрай тяжкому стані, його госпіталізують.

За даними росЗМІ, "на Ясеневій вулиці підірвано генерал-майора начальника управління оперативної підготовки міноборони рф фаніла сарварова. Він є учасником бойових дій у Чечні, Осетії та Сирії, а також учасником війни на території України".

У москві підірвали авто заступника начальника військового радіоцентру рф: що відомо 24.07.24, 09:40 • 16658 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Війна в Україні
Сирія
Україна