В россии сообщают о подрыве авто с генерал-майором из минобороны рф на парковке в москве

01:25 • 11691 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 23215 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 28143 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 36463 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 35371 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 46450 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 71168 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 81520 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45477 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 38638 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
Звезда хорроров Джеймс Рэнсон умер в 46 лет: судмедэксперты назвали причину21 декабря, 21:19 • 13223 просмотра
Аккумуляторный бум в Китае: ИИ и "зеленая" энергетика вызвали рекордный спрос01:43 • 4872 просмотра
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа02:55 • 10319 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду03:48 • 12545 просмотра
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 8788 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 25172 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 47847 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 81524 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 118898 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 87826 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Джеффри Эпштейн
Сергей Лысак
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Вашингтон
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 19235 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 20918 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 33059 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 56204 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 38651 просмотра
Техника
Золото
Дипломатка
Фильм
Социальная сеть

В россии сообщают о подрыве авто с генерал-майором из минобороны рф на парковке в москве

Киев • УНН

 • 160 просмотра

На парковке в москве взорвался автомобиль, в результате чего, по сообщениям росСМИ, пострадал генерал-майор минобороны рф фанил сарваров.

В россии сообщают о подрыве авто с генерал-майором из минобороны рф на парковке в москве

Автомобиль взорвался на парковке в москве. По меньшей мере один человек пострадал. По данным росСМИ, речь идет о генерал-майоре, начальнике управления оперативной подготовки минобороны рф фаниле сарварове, пишет УНН.

Детали

По данным российских СМИ и телеграм-каналов, причиной взрыва автомобиля в москве, предварительно, стало СВУ. По одной из версий, устройство было заложено под днищем Kia Sorento и рвануло через несколько секунд после того, как машина начала движение.

Машина взорвалась прямо во дворе одного из ЖК - вероятно, пострадал владелец Kia Sorento, у него сильно повреждена нога и все тело покрыто ожогами, пишут очевидцы.

Возбуждено уголовное дело. По данным SHOT, у 56-летнего пострадавшего множественные осколочные ранения, закрытые переломы, ранения ног и перелом лицевой кости. Он находится в крайне тяжелом состоянии, его госпитализируют.

По данным росСМИ, "на Ясеневой улице подорван генерал-майор, начальник управления оперативной подготовки минобороны рф фанил сарваров. Он является участником боевых действий в Чечне, Осетии и Сирии, а также участником войны на территории Украины".

В москве взорвали авто заместителя начальника военного радиоцентра рф: что известно24.07.24, 09:40 • 16657 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Война в Украине
Сирия
Украина