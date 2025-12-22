В россии сообщают о подрыве авто с генерал-майором из минобороны рф на парковке в москве
Киев • УНН
На парковке в москве взорвался автомобиль, в результате чего, по сообщениям росСМИ, пострадал генерал-майор минобороны рф фанил сарваров.
Автомобиль взорвался на парковке в москве. По меньшей мере один человек пострадал. По данным росСМИ, речь идет о генерал-майоре, начальнике управления оперативной подготовки минобороны рф фаниле сарварове, пишет УНН.
Детали
По данным российских СМИ и телеграм-каналов, причиной взрыва автомобиля в москве, предварительно, стало СВУ. По одной из версий, устройство было заложено под днищем Kia Sorento и рвануло через несколько секунд после того, как машина начала движение.
Машина взорвалась прямо во дворе одного из ЖК - вероятно, пострадал владелец Kia Sorento, у него сильно повреждена нога и все тело покрыто ожогами, пишут очевидцы.
Возбуждено уголовное дело. По данным SHOT, у 56-летнего пострадавшего множественные осколочные ранения, закрытые переломы, ранения ног и перелом лицевой кости. Он находится в крайне тяжелом состоянии, его госпитализируют.
По данным росСМИ, "на Ясеневой улице подорван генерал-майор, начальник управления оперативной подготовки минобороны рф фанил сарваров. Он является участником боевых действий в Чечне, Осетии и Сирии, а также участником войны на территории Украины".
