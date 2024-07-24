В москве сегодня утром, 24 июля, взорвалась машина заместителя начальника радиоцентра воинской части спутниковой связи рф андрея торгашова. российскому чиновнику оторвало ноги. Также пострадала его жена. Причиной взрыва называют детонацию взрывного устройства, установленного в машине. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Как выяснила ASTRA, взрыв на севере москвы произошел в Toyota Land Cruiser, который принадлежит заместителю начальника ПДРЦ в/ч 33790 в подмосковье андрею торгашову.

Согласно открытым данным, в/ч 33790 - это 89 центр спутниковой связи вооруженных сил рф.

Взрыв произошел на парковке. Как сообщается, торгашу оторвало ноги.

По данным российского мвс, причиной взрыва автомобиля стала детонация взрывного устройства, установленного в нем.



В момент, когда военный садился в автомобиль, сработало взрывное устройство. В мвс указали, что взрывное устройство в машину установили заранее.

В следственном комитете рф сообщили о возбуждении уголовного дела.