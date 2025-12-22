$42.340.00
У рф заявили, що підірваний у москві російський генерал-лейтенант сарваров помер

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Начальник управління оперативної підготовки генштабу зс рф генерал-лейтенант фаніл сарваров помер від травм після підриву його автомобіля в москві. Під днищем авто виявили вибуховий пристрій.

У рф заявили, що підірваний у москві російський генерал-лейтенант сарваров помер

Російський генерал-лейтенант фаніл сарваров помер через підрив автомобілія в москві у росії, повідомив ск рф, пише УНН.

Деталі

У ск рф вказали, що під днищем авто був вибуховий пристрій, начальник управління оперативної підготовки генерального штабу зс рф генерал-лейтенант фаніл сарваров помер внаслідок отриманих травм.

Нагадаємо

Раніше 22 грудня у росії повідомили про підрив авто з генерал-майором з міноборони рф на парковці у москві.

Юлія Шрамко

Новини Світу