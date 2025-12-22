В рф заявили, что подорванный в москве российский генерал-лейтенант сарваров умер
Киев • УНН
Начальник управления оперативной подготовки генштаба вс рф генерал-лейтенант фанил сарваров скончался от травм после подрыва его автомобиля в москве. Под днищем авто обнаружили взрывное устройство.
Российский генерал-лейтенант фанил сарваров умер из-за подрыва автомобиля в москве в россии, сообщил ск рф, пишет УНН.
Детали
В ск рф указали, что под днищем авто было взрывное устройство, начальник управления оперативной подготовки генерального штаба вс рф генерал-лейтенант фанил сарваров умер в результате полученных травм.
Напомним
Ранее 22 декабря в россии сообщили о подрыве авто с генерал-майором из минобороны рф на парковке в москве.