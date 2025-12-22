$42.250.09
49.470.12
ukenru
07:25 • 726 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 14451 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 28485 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 32891 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 40985 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 38703 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 48230 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 72417 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 85732 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45726 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
В рф заявили, что подорванный в москве российский генерал-лейтенант сарваров умер

Киев • УНН

 • 2322 просмотра

Начальник управления оперативной подготовки генштаба вс рф генерал-лейтенант фанил сарваров скончался от травм после подрыва его автомобиля в москве. Под днищем авто обнаружили взрывное устройство.

В рф заявили, что подорванный в москве российский генерал-лейтенант сарваров умер

Российский генерал-лейтенант фанил сарваров умер из-за подрыва автомобиля в москве в россии, сообщил ск рф, пишет УНН.

Детали

В ск рф указали, что под днищем авто было взрывное устройство, начальник управления оперативной подготовки генерального штаба вс рф генерал-лейтенант фанил сарваров умер в результате полученных травм.

Напомним

Ранее 22 декабря в россии сообщили о подрыве авто с генерал-майором из минобороны рф на парковке в москве.

Юлия Шрамко

Новости Мира